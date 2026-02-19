為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    大年初一深夜老翁受困臨江夜市 警急應變借攤商推車護送回家

    2026/02/19 10:29 記者姚岳宏／台北報導
    員警護送老翁回到家。（記者姚岳宏翻攝）

    員警護送老翁回到家。（記者姚岳宏翻攝）

    大年初一寒流來襲，正當民眾歡慶團圓之際，深夜卻有民眾報案，稱台北市臨江夜市有一名高齡長者疑似體力不支，需要協助，員警趕抵現場後，機警應變向附近攤販商借推車，徒步護送行動不便的老翁平安返家。

    大安分局安和路派出所警員於2月17日晚間近11時接獲報案，指臨江街夜市內有長者受困，員警史承鑫、陳泓蓁到場後發現，該名72歲黃姓老翁患有帕金森氏症，因行動不便已於路中央站立逾一小時，且因適逢深夜低溫，老翁身體不停顫抖，情況危急。

    員警第一時間聯繫老翁妻子告知狀況，考量老翁體力已透支且住處就在附近基隆路二段，加上夜市內警車無法開入，兩名警員靈機一動，向現場攤販商借推車充當臨時坐椅，兩人徒步將老翁護送返回住處。經確認老翁平安入屋且身體無異狀，員警始離開現場，家屬對警方在大年初一熱心助人的服務熱忱表達深切感謝。

    警方表示，家中如有長者外出，務必指派家屬陪同，並建議隨身配戴防走失手環或留有聯絡方式之飾品，如此方能確保長者在氣溫驟降或體力不支時，能及時獲得協助，確保「安心出門，放心回家」。

    警方向攤商借推車將老翁護送回家。（記者姚岳宏翻攝）

    警方向攤商借推車將老翁護送回家。（記者姚岳宏翻攝）

    大安分局警員史承鑫（右）、陳泓蓁（左）。（記者姚岳宏翻攝）

    大安分局警員史承鑫（右）、陳泓蓁（左）。（記者姚岳宏翻攝）

