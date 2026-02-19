「初三睡到飽」 台東清早2起疑精神不繼自撞翻車

大貨車在東河鄉鬧區外圍的台11線道路翻覆，波及路邊整排自小客。（警方提供）

「初三睡到飽」，對仍在趕路的駕駛人來說，睡飽、精神狀態更重要，只是台東從今凌晨到早上7時許陸續發生2起自撞翻車意外，所幸皆未發生重大傷亡，只是駕駛原計畫全泡湯，可能還要賠償他人損失。

今凌晨，台11線東河鄉鬧區外環發生貨車自撞意外，26歲的蔡姓男子從高雄開著大貨車行經事故地點準備北上，卻疑因原本整路都是春節外出民眾，車潮延長駕駛時間，最後到了台東才打瞌睡、撞上整排路邊自小客，所幸靠著眾人和警消幫忙才將蔡男救出，由於當時眾人也已入睡，受波及自小客車皆無人在內，而駕駛僅輕傷，後送台東市區的醫院後，現已出院。

早上7時許，在台9線初鹿一帶的自撞就嚴重許多，一自小客南下台東市區時，卻在加油站對面自撞橋橔後翻覆，台9線本就路面狹窄，所幸多數民眾還未睡醒，相較前2日路上行人不多，在路過民眾協助下，駕駛才脫困，但警消到場後只見其陷入昏迷、滿臉是血，手部疑似骨折，警方待其清醒後再行偵訊，但推測也可能是因精神狀態不佳釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。

整輛自小客翻覆路中、四輪朝天，雖佔據整個南下車道，幸無造成他人損傷。（民眾提供）

