    首頁 > 社會

    最受歡迎「紅單」！台東池上伯朗大道 波麗士大人發紅包

    2026/02/16 15:02 記者黃明堂／台東報導
    台東關山分局池上分駐所發送的紅包。（記者黃明堂翻攝）

    台東關山分局池上分駐所發送的紅包。（記者黃明堂翻攝）

    台東關山分局池上分駐所的波麗士大人們，除夕這天所長蔡欣妤親率員警與女義警姊妹淘，現身大坡池與伯朗大道等熱門打卡點，這回手裡拿的不是罰單感應機，而是裝有10元硬幣、象徵「金馬迎春」的喜氣小紅包，讓現場民眾大呼，這是今年收過最暖心的禮物。

    這款特別的「紅單」其實大有玄機，它不僅是台東縣警察局交通隊精心準備的祝福，更是聰明的路況指南。紅包背面印有交通重點提醒，還附上QR碼，遊客只要動動手指掃描，台9線、台20線等南來北往的即時路況與管制資訊立刻一目了然。不少領到紅包的民眾笑說，這設計簡直是「旅遊神器」，不僅要拍照留念，還要轉傳給還在路上塞車的好友，讓大家都能靠著這份警察發的「紅包」避開壅塞路段，聰明規劃行程。

    蔡欣妤表示，池上地區身為觀光熱點，每逢佳節車潮總是驚人，警方除了嚴格執法取締違規，更希望透過這種「走入人群」的方式，讓交安宣導多一點溫度。除了提醒大家繫好安全帶、禮讓行人，員警與女義警們也不忘在現場耳提面命，提醒鄉親在開心聚餐之餘，絕對要守住「酒後不開車」的底線；面對層出不窮的假投資或假親友借錢等詐騙電話，更要記得撥打165查證，守護好辛苦存下來的年終獎金。

    台東關山分局池上分駐所今天到伯朗大道發紅包，受遊客歡迎。（記者黃明堂翻攝）

    台東關山分局池上分駐所今天到伯朗大道發紅包，受遊客歡迎。（記者黃明堂翻攝）

    台東關山分局池上分駐所今天到伯朗大道發紅包。（記者黃明堂翻攝）

    台東關山分局池上分駐所今天到伯朗大道發紅包。（記者黃明堂翻攝）

