    首頁 > 社會

    1個都跑不掉！新莊小年夜飆車炸街被罰近20萬 警再循監視器舉發

    2026/02/16 14:52 記者徐聖倫／新北報導
    機車改裝非常誇張，未依規定擅自變更車輛設備查獲6件。（記者徐聖倫翻攝）

    機車改裝非常誇張，未依規定擅自變更車輛設備查獲6件。（記者徐聖倫翻攝）

    擾人清夢！小年夜凌晨，新北市泰山區新五路一堆改裝機車當街飆車，噪音之大劃破夜空，民眾受不了報案。警方派出多網攔截包抄，最終攔下9部機車，警方當下一共開出17張罰單，罰單總額最高近20萬元，後續將再循監視器一一對違規進行舉發。

    據悉，小年夜的雙北街頭難得車輛稀少，有不肖份子趁此機會騎著改裝車在大街上肆意狂飆，新五路上被機車噪音吵得不得安寧，當時已凌晨3時許，不少附近民眾睡夢中被吵醒，氣得報警處理。

    林口警分局獲報即刻派出多網巡邏員警追緝，在泰山、五股、新莊布下天羅地網，最終在新北大道泰山與新莊交界，將9部機車攔停。警方清查，這些人年紀從20至30歲不等，其中有人駕照早已被吊扣，共計告發無照駕駛5件、未依規定擅自變更車輛設備6件，改管通報環保局6件，罰鍰總額最高為19萬零800元。

    警方表示，後續將調閱監視器畫面，並依道路交通管理處罰條例，對違規行為一一逕行舉發，絕不寬貸。

    小年夜凌晨，新北市泰山區新五路一堆改裝機車當街飆車。（記者徐聖倫翻攝）

    小年夜凌晨，新北市泰山區新五路一堆改裝機車當街飆車。（記者徐聖倫翻攝）

    警方開出罰單總額近20萬元。（記者徐聖倫翻攝）

    警方開出罰單總額近20萬元。（記者徐聖倫翻攝）

