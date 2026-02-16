美國王牌大律師「撿屍」台女律師遭押！稱弟命危求解禁 法官不准

美國律師Matt涉性侵案被羈押。（記者劉詠韻翻攝）

美國加州知名律師Bernstein Matthew Cook前年來台期間，與同為在美執業的律師陳漢威相約聚餐，陳男邀蔡姓女律師到場，蔡女再帶閨蜜（被害人）赴約；被害人席間被灌酒至不省人事，隨後被帶往住處遭二度性侵。檢方依乘機性交罪起訴3人，Matt與陳男羈押逾1年3月。隨著限制出境期限將屆，兩人聲請解除境管，台北地方法院認逃亡風險高，裁定自3月1日起延長出境、出海限制8個月。

起訴書指出，2024年10月，年約50多歲的Matt與陳漢威等人在台北市仁愛路「成海壽司 narumi sushi」聚餐，當晚陳男邀請女性友人蔡姓律師出席，蔡女則帶著亦同為律師的閨蜜赴約。期間，被害人被灌下不少混酒，隨後在不省人事的狀態下被3人扶上計程車，並前往Matt承租的酒店式公寓。

檢方調查，Matt涉嫌趁被害人無力反抗之際實施性交及猥褻，同行友人蔡女則涉嫌協助。Matt則坦承發生兩次性關係，並辯稱為合意性交；陳、蔡兩名律師自認僅單純用餐，並無協助性侵。

不過，檢方勘驗Uber行車紀錄器，發現被害人在車內確實反覆要求回家並複誦住址，查扣蔡姓女律師的手機後發現，她曾在案發後向同事抱怨閨蜜酒後嘔吐，弄髒其名牌包與衣服。當同事得知蔡女竟將酒醉閨蜜送進Matt家中時，曾驚訝回覆：「What the fuck？」蔡女則認為被害人既已斷片，不以為意地說，「有什麼關係，斷片在人家家裡沒差」。

檢方不採信三人辯詞，認定Matt涉犯乘機性交罪，陳男與蔡女則為幫助犯，依乘機性交罪嫌起訴3人。

隨著限制出境期限將屆，Matt與陳男均向法院聲請解除境管。Matt透過律師表示，自2024年底被限制出境至今已超過一年，因逾期居留無法在台合法工作，經濟面臨崩潰；他更聲稱遠在美國的胞弟目前惡疾病危，希望能返美見最後一面。

陳漢威則主張，自己在美國的家庭因本案受到巨大影響，工作也因此停擺，強調自己相當重視名譽，定會在訴訟中出庭捍衛自身清白、不可能逃避審判，請求法院以具保代替限制出境。

不過，北院審酌後認為，兩人皆為美國執業律師，生活與經濟重心明顯在美國，與台灣連結並不緊密；加上涉犯乘機性交罪嫌疑重大，案件仍有多段監視器畫面待勘驗、多名證人尚未交互詰問，一旦出境確有難以追訴之虞，考量被告個人處境與司法程序後，仍裁定自3月1日起延長限制出境、出海8個月。

