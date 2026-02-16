8旬翁聽「醫療教授」欲領百萬元買藥 警急阻：阿北母湯信啦

2名員警耐心在銀行內向陳翁解釋他被詐騙。（記者徐聖倫翻攝）

年逾8旬的陳姓老翁前日前往新北市中和區某銀行，他欲提領100萬元現金，向行員表示自己要買藥吃，行員察覺有異報警。警方趕抵，細心聽完陳翁說法並向他詳細解釋，經過1個小時，終讓他了解這是「醫療詐騙」，順利攔阻陳翁辛苦存下的100萬元。

據了解，陳翁前往永豐銀行積穗分行，他向行員表示要領100萬元，因為鉅額提款，行員必須多做確認，但陳翁支支吾吾說不清，最後才說要買藥吃，行員認為不對勁，於是報警。

員山派出所警員王盈順、陳宣羽據報趕抵，2人從陳翁口中得知，他在網路上遇到自稱「醫療權威教授」的網友，對於陳翁的慢性疾病講得頭頭是道，還說有特殊藥物、保證療效等話術，誘使購買高價藥品，並要求一次性提領大筆現金付款。

王、陳2員研判，該手法符合近期常見之網路販售虛假藥物詐騙模式，隨即向陳翁耐心說明詐騙集團慣用話術及相關案例，並提醒切勿輕信來路不明之醫療資訊及網路賣家，以免得不償失。在2員細心勸說與反覆確認下，陳姓老翁恍然大悟，才打消領錢念頭。

中和警分局呼籲，網路投資、醫療或要求提領大筆現金情形，務必提高警覺，並強調「員警及檢調機關不會要求民眾提領或解除存款」，若接獲可疑來電或訊息，應立即撥打「165反詐騙專線」或「110報案專線」求證，共同防範詐騙犯罪，守護自身財產安全。

