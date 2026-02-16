小琉球潛水女教練失蹤 23天後隨黑潮現蹤滿州「出風鼻」

潛水失蹤的小琉球女教練，失蹤23天後在滿州「出風鼻」尋獲。（海巡提供）

屏東小琉球海域上月23日一名45歲資深女潛水教練，在大福漁港獨自下水後音訊全無。家屬與搜救人員在寒風中苦守23天，沒想到最心碎的消息竟在小年夜（15日）傳來。這名女教練疑似隨著強勁的黑潮支流一路漂流，最終在數十公里外的滿州鄉「出風鼻」岩岸被發現。家屬在團圓前夕接獲噩耗，悲慟認屍，場面令在場搜救人員鼻酸。

這起令人遺憾的意外發生於上月23日，該名女教練具備專業資格、熟悉水性，當日上午10時許在大福漁港附近進行自由潛水，原預計下午返家，卻就此與家人天人永隔。屏東縣消防局與海巡署連日動員大批義消、海勤艇大規模搜索，卻始終未能在大福海域發現蹤跡。

資深救援人員研判，該海域正值黑潮支流北上或南下的交會點，海流變化極大，失蹤者極可能在體力耗盡或發生意外後，順著強勁的黑潮洋流一路往南帶往恆春半島東岸。果然在失聯23天後，遺體在距離琉球鄉數十公里遠的滿州鄉出風鼻岸際現蹤。

海巡第八巡防區指揮部15日接獲通報後，立即指派第六岸巡隊與消防局滿州分隊前往救援。由於出風鼻地處「國境之南」最偏遠、險峻的岩岸，車輛完全無法通行。

搜救隊員頂著強烈落山風，在亂石崎嶇的海岸線徒步數小時，以人力接力方式，艱辛地將遺體從浪區搬運至接應車輛。隊員感嘆：「雖然已經是冰冷遺體，但我們一定要在過年前送她回家。」

屏東消防局表示，尋獲的遺體身上穿著的潛水衣清楚繡有名字，與琉球失蹤的潛水教練完全吻合。原本應是全家圍爐的小年夜，家屬等到的卻是盼不到的歸人。目前全案已由檢警單位辦理相驗程序，並進一步釐清確切死因。

