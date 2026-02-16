除夕凌晨國道仍有1.7倍車流！上午7路段易塞車 南下「下午再出發」

交通部高速公路局表示，今天上午國道有7處路段易塞車，建議南下用路人最好下午後再出發。（資料照）

今天是除夕，交通部高速公路局說明，今天凌晨0時到5時，國道交通量達到1.7倍；上午有7處路段易塞車，建議南下用路人最好下午後再出發。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為10.5百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人可於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另依氣象預報，本日開始天候轉為濕冷，雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

春節連假除夕北部路段南向路況預報圖。（高公局提供）

節連假除夕中部路段南向路況預報圖。（高公局提供）

春節連假除夕南部路段南向路況預報圖。（高公局提供）

除夕國道疏導措施。（高公局提供）

