除夕變天！下午北部大雨到 初一轉冷、初三才回溫

今天除夕受東北季風和鋒面通過影響，北部變天。（氣象署提供）

今天除夕變天！中央氣象署預報，今天有一道鋒面通過、加上下午東北季風報到，氣溫陸續降，基隆北海岸有局部短暫陣雨，下午起並有局部較大雨勢，桃園以北、東北部及東部地區也轉為有局部短暫雨的天氣，要到初三才會回溫。

氣象署預報員賴欣國表示，今天上午北部就已經雲量變多，下午起也會變成有雨的天氣。明後兩天初一、初二受到東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部整天氣溫大約16度到18度，南部日夜溫差大，低溫16度、但白天仍有24度。

「初三開始會慢慢回溫且轉為較乾的天氣型態。」賴欣國說，初三東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部有零星短暫雨。

賴欣國指出，初四又有一波水氣到，但不算特別多，僅基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨；溫度則是緩慢回溫。初五、初六則再度轉為各地大多為多雲到晴、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨的天氣。

今天除夕受東北季風和鋒面通過影響北部變冷。（氣象署提供）

