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    首頁 > 生活

    中南部今高溫上看31度 週三起東北季風增強

    2026/03/23 06:56 即時新聞／綜合報導
    今日北台灣高溫約23至27度，花蓮、東高溫約27至29度，中南部高溫可達27至31度，至於各地低溫約17至21度，日夜溫差較大。（資料照）

    今日北台灣高溫約23至27度，花蓮、東高溫約27至29度，中南部高溫可達27至31度，至於各地低溫約17至21度，日夜溫差較大。（資料照）

    中央氣象署指出，今（23日）基隆北海岸、宜花地區及大北山區有局部短暫陣雨，大北、東、屏東地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，桃園至高雄為多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨，清晨北部地區易有低雲，可能造成局部稍微飄雨的現象。

    氣溫方面，北台灣高溫約23至27度，花蓮、東高溫約27至29度，中南部高溫可達27至31度，至於各地低溫約17至21度，日夜溫差較大，早出晚歸請適時增減衣物。

    空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    週二（24日）環境風場為東南風，迎風面的花東及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區並有零星短暫陣雨。

    週三（25日）微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，週四（26日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；宜花地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

    週五（27日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區並有零星短暫陣雨。

    國際都市天氣：

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    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 28 21 ~ 30 24 ~ 31 22 ~ 29

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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