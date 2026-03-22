今日最可愛！90歲阿嬤衝大港開唱 玩到「不想回家」笑翻全網

大港阿嬤爆紅。（Threads@kimi8.29授權使用）

2026年大港開唱昨天和今天（21日、22日）在高雄駁二藝術特區盛大登場，一位網友特地帶了自己已經高齡90歲的阿嬤到現場朝聖，沒有想到阿嬤開心地和身旁的年輕人跳舞狂歡，超可愛畫面在網上曝光掀起熱議！

在澳洲生活的鄭小姐，昨天在Threads分享自己回台帶著阿嬤到大港開唱的影片，可以看到已經90歲的阿嬤身體相當健康硬朗，不用拄拐杖，而且相當享受現場的氛圍，臉上堆起慈祥的笑顏，跟著音樂律動著身體，甚至被大批年輕人包圍，在人群中秒變C位，邊跳舞邊拍手，年輕人們則為可愛的阿嬤歡呼，現場笑聲絡繹不絕。

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鄭小姐似乎也相當驚訝阿嬤這麼放得開，「我懷疑阿嬤吃了什麼藥，怎麼可以變成另一個人？要90歲了，第一次玩得這麼開心，還不想回家」。鄭小姐表示，第一天大港開唱結束後，阿嬤意猶未盡，於是週日又帶阿嬤去玩了，甚至還被邀請上台。其他也有民眾在現場記錄下阿嬤跳舞的超Q畫面，笑稱「大港阿嬤今日MVP！」

影片曝光後掀起鄉民熱議，「90歲的女孩子怎麼可以這麼晚還不回家！」、「阿嬤第一次遇到這麼多甘仔孫」、「阿嬤怎麼那麼可愛啦」、「阿嬤90歲還能衝大港真的太猛，笑得比年輕人還開心，看了整個被療癒，人生就該這樣玩！」、「超可愛的畫面！阿嬤真的好棒好療癒！」、「希望自己未來不管幾歲，也可以像她一樣去參加演唱會或音樂祭！」、「阿嬤是高齡者的標竿：樂在生活！」、「有一種一群年輕人把阿嬤放在掌心捧著的感覺」。

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