為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今日最可愛！90歲阿嬤衝大港開唱 玩到「不想回家」笑翻全網

    2026/03/22 23:28 即時新聞／綜合報導
    大港阿嬤爆紅。（Threads@kimi8.29授權使用）

    大港阿嬤爆紅。（Threads@kimi8.29授權使用）

    2026年大港開唱昨天和今天（21日、22日）在高雄駁二藝術特區盛大登場，一位網友特地帶了自己已經高齡90歲的阿嬤到現場朝聖，沒有想到阿嬤開心地和身旁的年輕人跳舞狂歡，超可愛畫面在網上曝光掀起熱議！

    在澳洲生活的鄭小姐，昨天在Threads分享自己回台帶著阿嬤到大港開唱的影片，可以看到已經90歲的阿嬤身體相當健康硬朗，不用拄拐杖，而且相當享受現場的氛圍，臉上堆起慈祥的笑顏，跟著音樂律動著身體，甚至被大批年輕人包圍，在人群中秒變C位，邊跳舞邊拍手，年輕人們則為可愛的阿嬤歡呼，現場笑聲絡繹不絕。

    鄭小姐似乎也相當驚訝阿嬤這麼放得開，「我懷疑阿嬤吃了什麼藥，怎麼可以變成另一個人？要90歲了，第一次玩得這麼開心，還不想回家」。鄭小姐表示，第一天大港開唱結束後，阿嬤意猶未盡，於是週日又帶阿嬤去玩了，甚至還被邀請上台。其他也有民眾在現場記錄下阿嬤跳舞的超Q畫面，笑稱「大港阿嬤今日MVP！」

    影片曝光後掀起鄉民熱議，「90歲的女孩子怎麼可以這麼晚還不回家！」、「阿嬤第一次遇到這麼多甘仔孫」、「阿嬤怎麼那麼可愛啦」、「阿嬤90歲還能衝大港真的太猛，笑得比年輕人還開心，看了整個被療癒，人生就該這樣玩！」、「超可愛的畫面！阿嬤真的好棒好療癒！」、「希望自己未來不管幾歲，也可以像她一樣去參加演唱會或音樂祭！」、「阿嬤是高齡者的標竿：樂在生活！」、「有一種一群年輕人把阿嬤放在掌心捧著的感覺」。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播