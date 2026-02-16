吳德榮：除夕午後北台變天轉濕涼雨估下到初二

今除夕午後東北季風增強，北台灣將變天轉濕涼。（資料照）

今（16日）晨金馬及桃園有濃霧，各地區的平地最低氣溫約在15度左右，今午後東北季風南下，北台轉濕涼，其他地區維持晴時多雲，預估類似的天氣型態維持到初二（18日），初三（19日）起各地晴朗穩定，回暖至微熱。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今除夕午後東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。今日各地區氣溫如下：北部26降至14度、中部15至30度、南部15至32度、東部15至30度。

初一、二受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；初二白天起水氣漸減、北部降雨漸歇、轉多雲時晴。

初三起氣溫回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；初四（20日）至下週二（24日）各地晴朗穩定，僅東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天舒適、逐日回暖至微熱，留意早晚因輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差大。

吳德榮提醒，初四起西半部清晨及金、馬起霧的機率、逐日提高，應注意。

預估下週三（25日）才有新一波東北季風南下，迎風面轉有雨降溫，目前各國模式仍在調整，應持續觀察。

