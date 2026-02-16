為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    吳德榮：除夕午後北台變天轉濕涼雨估下到初二

    2026/02/16 08:39 即時新聞／綜合報導
    今除夕午後東北季風增強，北台灣將變天轉濕涼。（資料照）

    今除夕午後東北季風增強，北台灣將變天轉濕涼。（資料照）

    今（16日）晨金馬及桃園有濃霧，各地區的平地最低氣溫約在15度左右，今午後東北季風南下，北台轉濕涼，其他地區維持晴時多雲，預估類似的天氣型態維持到初二（18日），初三（19日）起各地晴朗穩定，回暖至微熱。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今除夕午後東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。今日各地區氣溫如下：北部26降至14度、中部15至30度、南部15至32度、東部15至30度。

    初一、二受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；初二白天起水氣漸減、北部降雨漸歇、轉多雲時晴。

    初三起氣溫回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；初四（20日）至下週二（24日）各地晴朗穩定，僅東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天舒適、逐日回暖至微熱，留意早晚因輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差大。

    吳德榮提醒，初四起西半部清晨及金、馬起霧的機率、逐日提高，應注意。

    預估下週三（25日）才有新一波東北季風南下，迎風面轉有雨降溫，目前各國模式仍在調整，應持續觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播