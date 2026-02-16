主打「120小時不斷電」！潮州春節市集除夕登場 行動導航助遊客不迷航

潮州春節市集除夕登場 行動導航助遊客不迷航。（記者蔡宗憲攝）

屏東潮州鎮最受期待的春節市集，將於16日除夕夜熱鬧登場，主打連續120小時不斷電的「不夜城」魅力，年年吸引大量人潮湧入建基老街與三山國王廟周邊消費。今年潮州鎮公所提前在15日推出「潮州行動導航」數位平台，以智慧化、即時化與整合化服務理念，打造一站式旅遊指引工具，讓遊客出發前或現場都能快速掌握停車資訊、活動動線與觀光亮點，避免在人潮洶湧的年街途中反覆繞行、找位子找得頭痛。

潮州鎮公所主任祕書王建元指出，每逢春節及大型活動，建基老街與三山國王廟周邊交通與停車需求暴增，不少遊客因不熟悉路況而頻頻繞路，影響整體遊興。公所因此主動盤整周邊停車場位置、步行時間與使用說明，並提供電子地圖導航連結，讓民眾可依距離與便利性自行選擇合適停車點，減少不必要的交通擁塞與時間浪費。

王建元進一步說明，「潮州行動導航」（https://portaly.cc/chaozhou）以行動裝置優先設計，整合停車場即時資訊、交通管制公告、活動市集內容、老街導覽以及觀光動線規畫。無論是出發前在家規劃，或是抵達潮州後臨時查詢，都能一指搞定，降低尋找停車位與搞不清動線的不便，大幅提升旅遊順暢度與滿意度。

為強化現場即時指引，公所更在潮州日式歷史建築文化園區設置一座太陽能供電的24小時QR Code導引牌，全天候提供數位入口。遊客只要用手機掃描，即可直接進入「潮州行動導航」系統，查詢停車場、活動資訊與觀光動線，無論白天黑夜都方便使用。

