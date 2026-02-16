為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    主打「120小時不斷電」！潮州春節市集除夕登場 行動導航助遊客不迷航

    2026/02/16 08:49 記者蔡宗憲／屏東報導
    潮州春節市集除夕登場 行動導航助遊客不迷航。（記者蔡宗憲攝）

    潮州春節市集除夕登場 行動導航助遊客不迷航。（記者蔡宗憲攝）

    屏東潮州鎮最受期待的春節市集，將於16日除夕夜熱鬧登場，主打連續120小時不斷電的「不夜城」魅力，年年吸引大量人潮湧入建基老街與三山國王廟周邊消費。今年潮州鎮公所提前在15日推出「潮州行動導航」數位平台，以智慧化、即時化與整合化服務理念，打造一站式旅遊指引工具，讓遊客出發前或現場都能快速掌握停車資訊、活動動線與觀光亮點，避免在人潮洶湧的年街途中反覆繞行、找位子找得頭痛。

    潮州鎮公所主任祕書王建元指出，每逢春節及大型活動，建基老街與三山國王廟周邊交通與停車需求暴增，不少遊客因不熟悉路況而頻頻繞路，影響整體遊興。公所因此主動盤整周邊停車場位置、步行時間與使用說明，並提供電子地圖導航連結，讓民眾可依距離與便利性自行選擇合適停車點，減少不必要的交通擁塞與時間浪費。

    王建元進一步說明，「潮州行動導航」（https://portaly.cc/chaozhou）以行動裝置優先設計，整合停車場即時資訊、交通管制公告、活動市集內容、老街導覽以及觀光動線規畫。無論是出發前在家規劃，或是抵達潮州後臨時查詢，都能一指搞定，降低尋找停車位與搞不清動線的不便，大幅提升旅遊順暢度與滿意度。

    為強化現場即時指引，公所更在潮州日式歷史建築文化園區設置一座太陽能供電的24小時QR Code導引牌，全天候提供數位入口。遊客只要用手機掃描，即可直接進入「潮州行動導航」系統，查詢停車場、活動資訊與觀光動線，無論白天黑夜都方便使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播