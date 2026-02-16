為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中國科技公司違法在台獵人頭3年 法官：影響危害國家安全

    2026/02/16 08:18 記者蔡彰盛／新竹報導
    中國科技公司違法在台獵人頭3年，新竹地院法官認影響危害國家安全。（資料照）

    中國科技公司違法在台獵人頭3年，新竹地院法官認影響危害國家安全。（資料照）

    中國深圳艾科微電子透過境外子公司，違法在台灣獵人頭長達3年，新竹地院認為該公司在台從事未經許可之業務活動，影響且危害國家安全，將負責人張天健等人依兩岸人民關係條例非法為業務活動罪判刑。

    法官調查，中國深圳艾科微電子為高效能電源晶片設計公司，張天健、馬行健、吳明勳分別係負責人、營運長、測試部門主管，吳明勳透過香港心創科技於109年9月起，在新竹縣竹北市設立香港心創科技台灣分公司，由深圳艾科微支付委託服務契約費用方式，輾轉提供資金作為在台非法從事研發等業務活動之用。

    張天健為免犯行遭發覺，於110年2月10日成立英屬開曼群島ARK半導體公司，再設立新加坡商艾科半導體公司，再推由吳明勳於110年11月在台北市設立新加坡艾科公司台灣分公司，並將香港心創台灣分公司員工移轉過去，以接續作為深圳艾科微公司在台灣地區實際之研發及營運據點，深圳艾科微公司並與新加坡艾科公司簽立委託服務契約，而繼續偽以支付委託服務契約費名義輾轉提供資金予深圳艾科微公司台灣辦公室，作為支付員工薪資及在台非法從事研發等業務活動之用。

    法官審酌被告等人未經主管機關同意，以上揭方式使深圳艾科微電子公司實際在台從事未經許可之業務活動長達3年之久，影響主管機關對中國營利事業之管理及交易秩序，且該公司股份由中資股東掌握一成五，董事中並有中國籍、香港籍人士各1名，該公司在台灣地區從事未經許可之業務活動，對國家安全有其影響，被告等人所為危害國家安全，實屬不該

    法官將張天健依兩岸人民關係條例非法為業務活動罪，判刑5月，應向公庫支付40萬元、吳明勳與馬行健均4月，應向公庫支付30萬元。均緩刑3年並需接受法治教育課程2場次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播