年前防脫產？法界觀察春節前保全聲請略增 年終、資金調度成關鍵

農曆春節將至，不少民眾忙著採買年貨、準備返鄉，但法界人士觀察，年前保全程序的聲請量出現小幅增加情形。原因在於年節前資金流動頻繁，債權人擔心債務人領取年終獎金或進行資產調度後脫產，因而提前聲請假扣押或假處分，以確保將來勝訴後仍有財產可供執行。

法界人士指出，每年農曆年前一、兩週，工程款、貨款糾紛及離婚財產分配爭議的保全聲請相對較多，債權人考量年終獎金入帳、獎金分紅或資金往來增加，對風險的敏感度提高，建議與其等過完年資產變動，不如先保全起來。

依民事訴訟法規定，假扣押的核心在於保全將來強制執行。債權人須釋明請求存在及保全必要性，例如具體事證顯示債務人有轉移、隱匿財產之虞，法院始得裁定扣押或限制處分。不過，聲請人通常需提供相當擔保金，法院亦會審酌對相對人權益的影響，並非提出聲請即當然准許。

此外，在家事事件中，若夫妻間發生離婚或剩餘財產分配爭議，一方擔心對方於年節期間處分共有財產，也可能向法院聲請保全，以避免日後權利落空。

春節本是團圓時節，法界人士表示，但對於涉及債務或財產爭議的當事人而言，反而是資金調度最為密集及風險感受最強烈的時點。透過保全程序提前防範，仍屬制度設計下的正常風險管理，而非法院程序放寬。

