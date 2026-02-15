移民署春節服務不打烊 小年夜關懷外垵漁港外籍漁工

小年夜移民署服務不打烊，給予外籍漁工生活物資。（移民署澎湖專勤隊提供）

今（15）日為小年夜，移民署中區事務大隊澎湖縣專勤隊邀集衛生局、公路總局等單位前往澎湖縣外垵漁港，關懷遠離家鄉的漁工朋友們並致贈毛巾、洗手露等實用宣導品，讓漁工朋友感受台灣年節的溫暖與祝福。

外垵漁港為澎湖外籍漁工人數最多漁港，以印尼籍佔多數，遠渡重洋的外籍漁工朋友們對台灣漁業貢獻功不可沒，特於小年夜前往港區，透過母國通譯人員轉達關懷及瞭解工作、生活情形，並由澎湖縣服務站進行「入出國及移民法」重要移民法規宣導。

請繼續往下閱讀...

另外也另邀請澎湖縣政府衛生局、交通部公路總局高雄區監理所澎湖監理站等單位，就漁工相關之衛生（登革熱、腸道傳染病）、防詐騙（勿提供存摺或代他人辦手機門號）、電動機車、非洲豬瘟及人口販運等重要法令宣導，提升漁工朋友法治意（知）識。

澎湖縣專勤隊隊長陳丁福表示，肯定更感謝漁工朋友對澎湖漁業的付出，最近因東北季風及一波又一波的寒流氣溫常維持低溫狀態，又正值澎湖捕撈土魠魚旺季，提醒辛苦的漁工朋友於低溫或海象不佳出海作業時應注意保暖及安全；但絕對不可進行海上相關肉製品交易，返鄉也不可攜帶肉類產品入境、更不要自國外郵寄肉類產品到台灣。

還有年關將近，切勿提供（賣）存摺或代他人辦手機門號，以免誤觸法網。移民署春節期間服務不打烊，若有相關問題，歡迎來電澎湖縣專勤隊 06-9263556，將給予即時必要協助及服務。

移民署澎湖專勤隊前進外垵漁港，全方位關懷外籍漁工。（移民署澎湖專勤隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法