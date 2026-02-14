為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭民宅「炸彈包裹」炸傷姊弟 地檢署檢察長說話了

    2026/02/14 19:47 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭地檢署檢察長王以文（右2）率同檢警人員親赴「炸彈包裹」案發現場勘驗。（宜蘭地檢署提供）

    今天是春節年假第一天，宜蘭市黎明路民宅發生「炸彈包裹」案，造成姊弟2人受傷。宜蘭地檢署檢察長王以文親赴案發現場勘驗，瞭解爆炸經過及現場狀況，指示針對爆裂物來源、製作方式、投遞路線及可能動機等重點方向，強化蒐證與鑑識作為，務求完整還原案情，釐清真相，迅速破案。

    宜蘭地檢署接獲爆炸案通報後，認為情節重大，且於年節期間發生更顯敏感，立即啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，全面投入偵辦。檢察長王以文隨即率同承辦檢察官林永，會同宜蘭縣政府警察局陳金城局長、宜蘭分局呂文廷分局長等人親赴案發現場勘驗。

    隨後，王以文到宜蘭分局親自主持專案小組會議，整合檢警情資及偵查方向，指示擴大調閱監視影像、清查可疑人車動向、比對相關資料庫資訊，要求專案團隊分工縝密、即時回報，全力追查幕後涉案人員，儘速破案，以安民心。

    王以文也感謝檢警同仁在年節期間犧牲假期、堅守崗位，迅速投入偵辦工作，展現守護地方治安之專業與使命感。他強調，年節首日即發生此類案件，宜檢高度重視，檢警必須依法從速從嚴偵辦，絕不寬貸，務求儘速查明真相，讓鄉親安心過年。

    圖
    圖 圖 圖
