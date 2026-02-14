涉詐領助理費案 高金素梅國會辦公室主任陳智葟30萬交保

立委高金素梅涉貪以100萬元交保，檢調也約談辦公室主任陳智葟，今諭知30萬元交保並限制出境出海。（資料照）

檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費案，據悉，原本也將高金的辦公室主任陳智葟列為約談對象，但他當時出國旅遊，調查局國安站獲知他昨從韓國返台，立即赴桃園機場將他帶走調查，今日移送台北地檢署複訊，檢察官以他涉可處7年以上徒刑的「貪污治罪條例」利用職務機會詐取財物罪、刑法詐欺及偽造文書等罪嫌，諭知30萬元交保並限制出境出海。

檢調偵辦高金所涉三大犯罪行為，一是利用已沒從事助理工作的前助理，作為人頭詐領補助款，二為利用約700名人頭違法輸入中國製快篩約7萬劑，且非供自己使用，而是流於選民服務；第三是高金成立的原住民多族群文化交流協會，於2015年至2018年間，涉與廠商合作，向原住民族委員會、台電、中油等申請補助款辦活動，但疑有浮報費用或虛設活動請款情形。

檢調10日兵分30路約談高金等17人，其中，高金的國會辦公室前主任、現任助理張俊傑幾乎三大犯罪行為都有涉入，角色吃重，疑為防火牆，已被收押禁見，其他被告大多交保或請回，高金11日凌晨複訊時則因身體不適，檢方先予以請回並限制出境出海。

據了解，檢調當日一早7時許就赴高金住處進行搜索，並將她帶走調查，隔日凌晨1時許才移送北檢複訊，由於已過18小時，加上高金表明自己身體不適，檢察官判斷她的身體狀況確實已不適合繼續訊問，若繼續訊問，未來上了法院，被告恐以此作為攻防，質疑疲勞偵訊而影響筆錄證據能力。

檢方另一考量重點在於，高金是自願配合到北檢接受複訊，人身自由未受限制，目前為立法院會期間，檢察官如果要限制高金人身自由，也就是逮捕高金禁止離開，依憲法增修條文「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」規定，將有困難，因此決定予以請回並限制出境出海，以防止逃亡，讓她先就醫，昨再約談高金，訊後諭知100萬元交保並限制出境出海。

至於陳智葟在2012年間立委選舉期間，曾被控於選前以每票2000元及免費招待餐會等方式行賄選民，但經法院判決無罪確定；他這次同樣被懷疑與高金、張俊傑等人共謀詐領助理費；據悉，檢調當日行動時，陳智葟不在境內，昨獲知他搭機返台，隨即赴機場將他帶走調查，經複訊後諭知30萬元交保並限制出境出海。

