夜店女客上空風波正熱 中壢警破色情據點 查獲嫖客玩3P

桃園市中壢警分局興國派派出所1日連破2處色情據點。（警方提供）

桃園市中壢區某夜店，今（13日）凌晨PO文稱店內有女醉客發生「上空事件」，籲有錄影的客人別上傳到網路，反被網友吐槽「本來沒人知道的，你一講大家都知道了。」由於明起就是9天春節連假，中壢警分局今天下午發布掃黃績效。

為淨化轄區治安防堵不法，興國派出所昨（12日）相繼在轄內破獲2處色情據點，查獲5名分別為泰國籍及越南籍女子與男客從事半套或全套性交易，均依社維法裁罰，另媒介色情交易邱姓男子依妨害風化罪嫌送辦。

中壢警分局表示，興國派出所於日前執行網路巡邏時，發現轄內疑有「一樓一鳳」色情交易情資，經與行政組成立專案小組蒐證完備後，昨日下午持搜索票前往中壢區三光路執行搜索。當場查獲持觀光簽證來台的泰國籍3名女子，以1200元至3000元不等代價與男客從事半套及全套性交易，全案已依違反社會秩序維護法裁罰。

另外，昨晚9時許，專案小組再持搜索票，前往中壢區環北路執行第二波查緝行動。警方入內搜索後，當場查獲邱姓男子（24歲）媒介越南籍張女（40歲）及范女（41歲）從事性交易情事，並查扣保險套及相關帳冊資料等證物，另查扣不法所得15萬3000元。邱男被依妨害風化罪嫌移送偵辦；張、范2女依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方將持續透過網路巡邏與實體查緝雙軌並行，嚴正打擊妨害風化行為，絕不容許不法業者破壞社會風氣與治安環境，讓市民在春節期間能安心過節。

