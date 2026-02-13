李貞秀喊授權代辦放棄國籍 梁文傑：將退還授權書「請自己處理」

李貞秀稱授權陸委會辦理放棄國籍事宜，陸委會副主委梁文傑回應，陸委會不會代任何人去辦理相關程序。（記者塗建榮攝）

民眾黨中配立委李貞秀未放棄國籍引發爭議，同時也涉違反兩岸條例規定，不具備參選資格。對於李貞秀「授權陸委會」全權代為辦理陸配放棄國籍的事宜，陸委會副主委梁文傑今天回應，陸委會不會代任何人辦理相關程序，將退還授權書給她，請她自己處理。

梁文傑表示，李貞秀主要的問題還是在「國籍法」第20條，她沒有辦法放棄中華人民共和國國籍，因為對岸不讓她放棄，這是對岸在剝奪她在台灣擔任立委的權利。依中華民國的法律規定，你只能有單一國籍，不能有同時有外國國籍，不管是越配、陸配（中配），還是美配、日配都是一樣。

對於李貞秀授權陸委會幫她辦理放棄國籍事宜，梁文傑說，歷來不管是哪個國家的配偶要放棄本國籍都是自己辦理，就算要放棄美國國籍，外交部也不會幫忙辦理，要放棄對岸國籍，陸委會也只有請你自己去處理；他強調，陸委會不會代任何人去辦理相關的程序，「所以李貞秀給的所謂這一張授權書，我們會還給她。」

針對李貞秀憂心回中國辦理放棄國籍，可能面臨如「富察案」的國安風險，梁文傑說，李貞秀稱自己去年12月曾回去辦理放棄中華人民共和國國籍，然後對方不受理，所以她又回來了；如果是這樣的話，這表示李貞秀不會有什麼危險，所以她用富察來比喻，他覺得不太正確。

梁文傑解釋，富察的父母都在對岸，他實際上是長期、定期都會回去探望父母，所以他在中國被捕、被拘留，也不單單是因為他要回去取消大陸戶籍的關係，而是因為他會定期回去，他覺得自己很安全，只是不知道對方的公安國安系統把他盯上。

梁文傑說，「李貞秀女士在台灣並沒有宣揚過什麼民主理念，也沒有在思想上對台灣社會做出什麼重大貢獻」，是否因為政治理由回去會很危險，「我想可能不會」。

