3+2車撞成一團！國1南向神岡段連環車禍 6人受傷送醫

國道1號南向165公里路段，今天下午1點多發生5車連環車禍，造成6人受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

農曆春節假期將展開，國道也開始湧現車潮，國道1號南向165公里路段，今天下午1點多發生5車連環撞的車禍，造成交通一度受阻，共有6名駕駛、乘客因肢體擦挫傷送醫，5名駕駛經酒測都無酒精反應，有關肇事經過及肇因，將由警方調查釐清。

這起連環車禍發生在今天下午1點6分，當時54歲董姓男子駕駛的自小客車，行經國道1號南向165公里神岡路段內側車道時，疑因未注意車前狀況，碰、推撞前方廖姓女子（43歲）、鄭姓男子（46歲）駕駛的自小客車。

正當大家驚魂未定時，後方何姓男子（60歲）駕駛的自小客車，再遭陳姓男子（42歲）駕駛的自小貨車碰撞後，又往前推撞而肇事，造成5車撞成一團。

強大撞擊力造成陳男及車上1名乘客、何男車上4名乘客受傷送醫，所幸均是肢體擦挫傷，意識清楚，在國道警方全力排除下，現場於下午1點36分排除，恢復全線通車。

國道警方表示，5名駕駛經酒測都無酒精反應，詳細肇事原因及責任歸屬，仍在調查釐清中。

前方3車先推撞，後方何姓男子駕駛的自小客車，再遭陳姓男子的自小貨車碰撞後，又往前推撞而肇事，造成5車撞成一團。（記者陳建志翻攝）

