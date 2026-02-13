為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    3+2車撞成一團！國1南向神岡段連環車禍 6人受傷送醫

    2026/02/13 20:41 記者陳建志／台中報導
    國道1號南向165公里路段，今天下午1點多發生5車連環車禍，造成6人受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    國道1號南向165公里路段，今天下午1點多發生5車連環車禍，造成6人受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    農曆春節假期將展開，國道也開始湧現車潮，國道1號南向165公里路段，今天下午1點多發生5車連環撞的車禍，造成交通一度受阻，共有6名駕駛、乘客因肢體擦挫傷送醫，5名駕駛經酒測都無酒精反應，有關肇事經過及肇因，將由警方調查釐清。

    這起連環車禍發生在今天下午1點6分，當時54歲董姓男子駕駛的自小客車，行經國道1號南向165公里神岡路段內側車道時，疑因未注意車前狀況，碰、推撞前方廖姓女子（43歲）、鄭姓男子（46歲）駕駛的自小客車。

    正當大家驚魂未定時，後方何姓男子（60歲）駕駛的自小客車，再遭陳姓男子（42歲）駕駛的自小貨車碰撞後，又往前推撞而肇事，造成5車撞成一團。

    強大撞擊力造成陳男及車上1名乘客、何男車上4名乘客受傷送醫，所幸均是肢體擦挫傷，意識清楚，在國道警方全力排除下，現場於下午1點36分排除，恢復全線通車。

    國道警方表示，5名駕駛經酒測都無酒精反應，詳細肇事原因及責任歸屬，仍在調查釐清中。

    前方3車先推撞，後方何姓男子駕駛的自小客車，再遭陳姓男子的自小貨車碰撞後，又往前推撞而肇事，造成5車撞成一團。（記者陳建志翻攝）

    前方3車先推撞，後方何姓男子駕駛的自小客車，再遭陳姓男子的自小貨車碰撞後，又往前推撞而肇事，造成5車撞成一團。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播