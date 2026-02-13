派出所長遭女毒蟲拖撞殉職 至親謝新北檢討回公道慰英靈

土城分局派出所長劉宗鑫父親（受訪者）由新北市警察局副局長林武宏等人陪同，到新北地檢署拜會檢察長郭永發，感謝替查緝女毒蟲殉職的愛子討回公道。（記者吳仁捷攝）

新北市警土城分局所長劉宗鑫攔檢女毒蟲陳嘉瑩，不幸遭拖撞英勇殉職，新北地院國民法官11日承審，認定陳女虐殺，判處死刑，劉宗鑫遺孀、雙親等至親聽判後激動淚流，跪謝法官，感謝台灣司法是有正義的。劉宗鑫遺孀、雙親等人由警方、民間團體陪同，到新北地檢署感謝檢察長郭永發及檢方，替劉宗鑫、家屬討回遲來的公道，肯定國家公益代表人維護社會秩序，適逢春節前，劉宗鑫至親們得以告慰劉宗鑫英靈。

「正義永遠不會遲到！」劉宗鑫遺孀、雙親今天由新北市警察局副局長林武宏、土城分局及民間團體陪同，到新北地檢署拜會，向檢察長郭永發帶領的檢方團隊，致上最高敬意，由衷感謝幫忙被害人家屬討回遲來的公道正義，肯定國家公益代表人，維護社會秩序、彰顯法治守護人權精神，保障執勤勇警、人民生命財產安全與自由。

警職退休的劉父，在一審死刑判決出爐後，到新北檢當面感謝檢察長與檢方，為查緝毒蟲卻遭女毒蟲撞死的愛子劉宗鑫伸張正義；據了解，由於劉宗鑫查緝毒蟲遭拖撞虐殺身亡，當時不僅警方同仇敵愾、檢方也很重視，積極指揮偵辦。

劉宗鑫父親感慨，生命的短暫，從攔檢、女毒蟲開車高速拒捕到撞擊，短短20幾秒，「我很痛恨，20幾秒殺死一個人，這還不嚴重嗎？」這不只是殺人，國民法官也認為是虐殺！

劉宗鑫父親強調，女毒蟲極為兇殘，當然第一個先決條件判死，對家屬是安慰、慰藉，要執行就執行，民眾沒有義務納稅養死刑犯，「我一定要為宗鑫來伸張正義，把審判程序走完，希望國家不要讓我們帶著遺憾」，殺人償命。

