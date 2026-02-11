德州撲克賭場假冒協會攬客 警上門逮負責人、荷官及賭客共11人

現場查扣賭資7萬餘元、抽頭金2萬餘元、賭桌、籌碼等證物。（記者陸運鋒翻攝）

黃姓男子打著德州撲克協會名義，實際上在新北市中和區開設賭場，並且在社群網路招攬生意，警方掌握相關情資進行蒐證，見時機成熟後持搜索票上門查緝，逮捕負責人黃男、荷官林姓女子、房姓女子、胡姓男子及賭客共11人，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，賭場負責人26歲黃男，去年底租下中和區中正路一間店面，打著德州撲克協會名義，在臉書、LINE群組攬客，實際上從事賭博行為，而該賭場每局賭客報名費3400元，店家從中抽取400元費用，剩下的3000元則作為獎金，賭局每2小時結算一次，結算時籌碼最多者，可獲得獎金池獎金。

警方指出，接獲檢舉後隨即進行蒐證，於前天下午2時許，持搜索票上門查緝，逮捕負責人黃男、荷官林女、房女、胡男、櫃檯人員呂男及賭客胡男、彭男共11人，另查扣賭資7萬餘元、抽頭金2萬餘元、賭桌10張、籌碼等證物，詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方強調，賭博行為容易衍生治安問題，絕不容許不法分子掛羊頭賣狗肉，影響社會治安與民眾生活安寧，重要節日期間，將加強查緝賭博行動，對任何不法行為絕不寬貸。

警方持搜索票上門查緝，逮捕負責人黃男、荷官林女、房女、胡男賭客共11人。（記者陸運鋒翻攝）

