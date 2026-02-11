為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    德州撲克賭場假冒協會攬客 警上門逮負責人、荷官及賭客共11人

    2026/02/11 15:15 記者陸運鋒／新北報導
    現場查扣賭資7萬餘元、抽頭金2萬餘元、賭桌、籌碼等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    現場查扣賭資7萬餘元、抽頭金2萬餘元、賭桌、籌碼等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    黃姓男子打著德州撲克協會名義，實際上在新北市中和區開設賭場，並且在社群網路招攬生意，警方掌握相關情資進行蒐證，見時機成熟後持搜索票上門查緝，逮捕負責人黃男、荷官林姓女子、房姓女子、胡姓男子及賭客共11人，詢後移送偵辦。

    中和警分局調查，賭場負責人26歲黃男，去年底租下中和區中正路一間店面，打著德州撲克協會名義，在臉書、LINE群組攬客，實際上從事賭博行為，而該賭場每局賭客報名費3400元，店家從中抽取400元費用，剩下的3000元則作為獎金，賭局每2小時結算一次，結算時籌碼最多者，可獲得獎金池獎金。

    警方指出，接獲檢舉後隨即進行蒐證，於前天下午2時許，持搜索票上門查緝，逮捕負責人黃男、荷官林女、房女、胡男、櫃檯人員呂男及賭客胡男、彭男共11人，另查扣賭資7萬餘元、抽頭金2萬餘元、賭桌10張、籌碼等證物，詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    警方強調，賭博行為容易衍生治安問題，絕不容許不法分子掛羊頭賣狗肉，影響社會治安與民眾生活安寧，重要節日期間，將加強查緝賭博行動，對任何不法行為絕不寬貸。

    警方持搜索票上門查緝，逮捕負責人黃男、荷官林女、房女、胡男賭客共11人。（記者陸運鋒翻攝）

    警方持搜索票上門查緝，逮捕負責人黃男、荷官林女、房女、胡男賭客共11人。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播