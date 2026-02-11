2隻小豬載運途中掉落觀音山隧道 警方、動保處開罰違規飼主

新北市台64線日前驚傳隧道口有2隻豬仔墜落，警方及動保處循線追查，揪出林姓飼主私運肇禍，開罰警惕。（警方提供）

台64線觀音山隧道去年底發生2隻小豬流連隧道口，險象環生，警方與新北市動物保護防疫處介入調查，發現林姓飼主委託友人無照私運豬仔，導致動物墜落道路，且險釀成豬瘟破口，循線查獲林男，依違反道交條例及動保法，祭出2張罰單，開罰9000元，並告誡飼主不得再犯。

這起車禍發生在去年12月底，新北市台64線八里往五股方向的觀音山隧道東側出口，傳出2隻小豬自高速行駛的貨車墜落，路過駕駛嚇得報案，警方、動保處獲報趕赴，先將豬隻驅趕至安全處，再由動保處帶回動物之家安置，幸經獸醫師檢查，豬隻僅有瘀青，無其他明顯外傷，後續尋獲飼主，待領回妥善照顧。

警方、動保處經追查多時，掌握54歲林姓飼主涉案，但他以忙碌為由遲不到案，警方、動保處請示檢方，檢方出具傳票，林男才到案。

林姓飼主到案後辯稱，買賣豬隻超過20年，當天為節省司機費用，委託沒有動物運送證照友人幫忙載運，但因司機沒受訓且未參加人道運輸課程，車輛也欠缺必要防護，導致豬隻掉落隧道，險些遭後車撞上，後方駕駛也大吃一驚。

警方事後調閱行車紀錄器，循線找到飼主，幸未釀成交通事故，豬隻經獸醫檢診後已恢復健康。

動保處表示，依動物保護法，運送動物必須符合人道運輸原則，從車輛防護、運送人員都通過講習與考試，加上非洲豬瘟等重大動物傳染病風險，運送豬隻須裝設全球衛星定位系統（GPS）以利追蹤管制；林姓飼主找無證司機也未裝設GPS，違反相關規定，依法分別處以6000元與3000元，共計9000元罰鍰警惕。

