新北市長選舉不讓了！ 李四川宣布2月底請辭北市副市長

台北市副市長李四川2月底將辭副市長。

台北市政府今（11日）正式與輝達簽約，台北市副市長李四川表示，已跟台北市長蔣萬安表達，將於2月底請辭台北市副市長一職，他並提及，感謝民調中新北市民對他的支持，他應該當仁不讓。

李四川表示，今天已經簽定了輝達在北士科興建台灣總部，能夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，他很感謝蔣市長在過程中的信任與授權，也不負所托；也要感謝市府團隊的努力與中央及議會的支持，更謝謝新光人壽的成全。

他說，今天下午已經向蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長。他是新北市民，過去這段時間，感謝許多新北市民在好幾份民調中對他的支持，他當然有感，也應該當仁不讓。

李四川表示，自己做過行政院秘書長及3個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。

他說，3月開始，會回到熟悉的新北市，若是能夠獲得國民黨的提名，也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式，「了解我的人都知道，做了決定以後，我是一個全力以赴的人」。

