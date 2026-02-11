為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北市長選舉不讓了！ 李四川宣布2月底請辭北市副市長

    2026/02/11 15:41 記者甘孟霖／台北報導
    台北市副市長李四川2月底將辭副市長。（記者田裕華攝）

    台北市副市長李四川2月底將辭副市長。（記者田裕華攝）

    台北市政府今（11日）正式與輝達簽約，台北市副市長李四川表示，已跟台北市長蔣萬安表達，將於2月底請辭台北市副市長一職，他並提及，感謝民調中新北市民對他的支持，他應該當仁不讓。

    李四川表示，今天已經簽定了輝達在北士科興建台灣總部，能夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，他很感謝蔣市長在過程中的信任與授權，也不負所托；也要感謝市府團隊的努力與中央及議會的支持，更謝謝新光人壽的成全。

    他說，今天下午已經向蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長。他是新北市民，過去這段時間，感謝許多新北市民在好幾份民調中對他的支持，他當然有感，也應該當仁不讓。

    李四川表示，自己做過行政院秘書長及3個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。

    他說，3月開始，會回到熟悉的新北市，若是能夠獲得國民黨的提名，也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式，「了解我的人都知道，做了決定以後，我是一個全力以赴的人」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播