    社會

    高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押

    2026/02/11 14:01 記者吳昇儒、劉詠韻／台北報導
    無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。（記者羅沛德攝）

    無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。（記者羅沛德攝）

    無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

    涉案17人處分如下：

    編號涉案人身分處分結果是否限制出境／出海涉案內容
    1 高金素梅 立委 限制出境、出海 違法輸入快篩劑、浮報協會補助款、詐領助理費
    2 張俊傑 助理（Matzka岳父） 聲押禁見 浮報協會補助款
    3 周陳文彬 台灣原住民多族群文化交流協會理事長 30萬元交保 浮報協會補助款
    4 張智傑 原音重現音樂社負責人 10萬元交保 浮報協會補助款
    5 陳正順 某某多媒體負責人 10萬元交保 浮報協會補助款
    6 越秋女 屏東縣議員 請回 違法輸入快篩劑
    7 陳政宗 台東縣議員 請回 違法輸入快篩劑
    8 簡智隆 花蓮縣議員 請回 違法輸入快篩劑
    9 雲雅舜 張俊傑之女、Matzka妻 50萬元交保 浮報協會補助款
    10 利春仁 辦公室主任 10萬元交保 待釐清
    11 麥玲鳳 南區服務處主任 10萬元交保 待釐清
    12 高智偉 特助 50萬元交保 待釐清
    13 楊昀儒 人頭助理 10萬元交保 詐領助理費
    14 林怡君 前助理 50萬元交保 待釐清
    15 露子吉尤 前助理 50萬元交保 待釐清
    16 呂俠 蘭嶼鄉代 50萬元交保 違法輸入快篩劑、浮報協會補助款
    17 高勤書 金峰鄉代會主席 請回 待釐清

