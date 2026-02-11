高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押

高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押2026/02/11 14:01 記者吳昇儒、劉詠韻／台北報導
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。（記者羅沛德攝）
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。
涉案17人處分如下：
|編號
|涉案人
|身分
|處分結果
|是否限制出境／出海
|涉案內容
|1
|高金素梅
|立委
|限制出境、出海
|是
|違法輸入快篩劑、浮報協會補助款、詐領助理費
|2
|張俊傑
|助理（Matzka岳父）
|聲押禁見
|否
|浮報協會補助款
|3
|周陳文彬
|台灣原住民多族群文化交流協會理事長
|30萬元交保
|否
|浮報協會補助款
|4
|張智傑
|原音重現音樂社負責人
|10萬元交保
|否
|浮報協會補助款
|5
|陳正順
|某某多媒體負責人
|10萬元交保
|否
|浮報協會補助款
|6
|越秋女
|屏東縣議員
|請回
|否
|違法輸入快篩劑
|7
|陳政宗
|台東縣議員
|請回
|否
|違法輸入快篩劑
|8
|簡智隆
|花蓮縣議員
|請回
|否
|違法輸入快篩劑
|9
|雲雅舜
|張俊傑之女、Matzka妻
|50萬元交保
|是
|浮報協會補助款
|10
|利春仁
|辦公室主任
|10萬元交保
|否
|待釐清
|11
|麥玲鳳
|南區服務處主任
|10萬元交保
|否
|待釐清
|12
|高智偉
|特助
|50萬元交保
|是
|待釐清
|13
|楊昀儒
|人頭助理
|10萬元交保
|是
|詐領助理費
|14
|林怡君
|前助理
|50萬元交保
|是
|待釐清
|15
|露子吉尤
|前助理
|50萬元交保
|是
|待釐清
|16
|呂俠
|蘭嶼鄉代
|50萬元交保
|否
|違法輸入快篩劑、浮報協會補助款
|17
|高勤書
|金峰鄉代會主席
|請回
|否
|待釐清