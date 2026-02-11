高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押

無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

涉案17人處分如下：

編號 涉案人 身分 處分結果 是否限制出境／出海 涉案內容 1 高金素梅 立委 限制出境、出海 是 違法輸入快篩劑、浮報協會補助款、詐領助理費 2 張俊傑 助理（Matzka岳父） 聲押禁見 否 浮報協會補助款 3 周陳文彬 台灣原住民多族群文化交流協會理事長 30萬元交保 否 浮報協會補助款 4 張智傑 原音重現音樂社負責人 10萬元交保 否 浮報協會補助款 5 陳正順 某某多媒體負責人 10萬元交保 否 浮報協會補助款 6 越秋女 屏東縣議員 請回 否 違法輸入快篩劑 7 陳政宗 台東縣議員 請回 否 違法輸入快篩劑 8 簡智隆 花蓮縣議員 請回 否 違法輸入快篩劑 9 雲雅舜 張俊傑之女、Matzka妻 50萬元交保 是 浮報協會補助款 10 利春仁 辦公室主任 10萬元交保 否 待釐清 11 麥玲鳳 南區服務處主任 10萬元交保 否 待釐清 12 高智偉 特助 50萬元交保 是 待釐清 13 楊昀儒 人頭助理 10萬元交保 是 詐領助理費 14 林怡君 前助理 50萬元交保 是 待釐清 15 露子吉尤 前助理 50萬元交保 是 待釐清 16 呂俠 蘭嶼鄉代 50萬元交保 否 違法輸入快篩劑、浮報協會補助款 17 高勤書 金峰鄉代會主席 請回 否 待釐清

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法