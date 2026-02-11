春節前夕 北市警方一週內連掃中山區3處職業賭場

台北市警方搗破地下賭場。（記者姚岳宏翻攝）

台北市警方在春節前夕強化治安，自2月5日起一週內，接連突擊中山區林森北路、八德路及民生東路等處，成功瓦解3座以民宅、德州撲克協會及麻將館為掩護的職業賭場，行動共帶回負責人及賭客共62人，查扣現金賭資及籌碼逾70萬元，均依賭博罪移送法辦及社維法裁罰。

中山分局指出，不法分子企圖以「協會」或「休閒館」等合法外貌掩蓋非法獲利，行事隱密以規避查緝。經警方長期蒐證，於2月5日2時許、2月7日1時許及2月10日17時許，分別在林森北路一處民宅地下室、八德路2段「德州撲克協會」及民生東路2段「麻將休閒館」，連續查獲以暗場、掛名協會為賭博形式之職業賭場。

警方於3處查緝行動中，共計帶回賭客52人，並分別查獲3位現場負責人，荷官及工作人員等7人到案，合計查扣抽頭現金賭資8萬7500元、賭客現金賭資61萬8481元、籌碼、監視鏡頭、對講機、班表、點鈔機及帳冊、月報表等相關證物一批；3案詢後均依刑法賭博罪，將陳姓主嫌等工作人員移送台北地檢署偵辦，賭客部分則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方強調，賭博為治安亂源之首，絕不容許業者「掛羊頭賣狗肉」影響社會安寧，春節期間將持續針對各類不法據點進行掃蕩，展現淨化治安、絕不寬貸的決心。

警方查扣籌碼現金賭具賭資。（記者姚岳宏翻攝）

