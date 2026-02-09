北投溫泉情侶雙亡！法醫高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃

北投溫泉湯屋昨發生情侶雙亡，死因仍待釐清，法醫高大成今天提醒民眾，泡湯時若聞到「臭雞蛋味」，恐是高濃度的硫化氫，要趕緊離開或通風。（資料照）

台北市北投區行義路一家溫泉餐廳，昨天發生46歲郭姓女子在湯屋泡湯池內明顯死亡、46歲男友也在池外失去呼吸心跳，送醫搶救後不治，兩人死因仍待釐清。法醫高大成今天提醒，泡湯時若處於通風不良處，一旦聞到「臭雞蛋味」就要快逃，因為代表空氣中有高濃度的硫化氫，僅15秒內就可能陷入昏迷，甚至導致死亡。

北投區行義路這家溫泉餐廳，昨天發生在該處任職的46歲李姓男子，安排郭姓女友到自家湯屋泡湯，他因要工作請同事幫忙留意，不久後同事發現叫喚郭女沒反應趕忙告訴李，李跑進湯屋查看，疑似看到女友身亡，情緒激動之下心臟病發作而不治。檢警會同法醫相驗，初步排除他殺，不過暫無法查出死因，將擇期再驗。

法醫高大成今天表示，民眾泡湯常因吸入硫化氫出事，他分析硫化物溶解於水，因比重較重，會沉積水底，若在通風不良的場所攪動溫泉水，硫化物就會上升到空氣中。他說，硫化氫超過100PPM會飄散臭雞蛋味，一般人吸入約15秒就會陷入昏迷，民眾要趕緊通風或是離開現場。

高大成並指出，若要分辨死者是一氧化碳、還是硫化氫中毒，實務上可從屍斑來檢視，若是一氧化碳中毒會呈現粉紅色，硫化氫中毒屍斑則呈褐色、暗紫紅色，兩者能夠明顯分辨。

他另外提醒，年長者不宜輕易嘗試從高溫池突然跳入冰水池，心臟恐負荷不了；飲酒者因酒後血管擴張，也不適合泡溫泉。

