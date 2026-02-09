為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中和蔥油餅工廠竄濃煙 消防急派77人33車 救出受困老闆女兒

    2026/02/09 20:53 記者陸運鋒／新北報導
    新北市中和一間蔥油餅工廠今晚發生火警，消防局獲報派遣大批消防人員趕往灌救，並在4樓救出1名受困女子。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和區建六路一間食品工廠，今天晚間7時許發生火警，消防局獲報派遣大批警消趕赴救援，抵達時，發現工廠一樓竄出大量黑煙，警消隨即布水線射水灌救，同時進入搜索救出老闆受困的女兒，預防性送往醫院觀察，幸無生命危險，火勢於30分鐘左右撲滅，起火原因仍待調查。

    新北市消防局今晚7時36分許獲報，中和區建六路67巷內發生火警，立即派遣各式救災救護車33輛、消防人員77名趕往現場，抵達現場時，發現蔥油餅工廠一樓冒出濃濃黑煙，消防人員隨即部署2條水線進入射水灌救。

    警消指出，據工廠老闆表示，18歲女兒疑似受困在4樓，消防人員隨即上樓搜索，隨後在陽台安全處發現該名女子，所幸她意識清醒，立即使用共生面罩將其帶下樓，預防性送往衛福部立雙和醫院觀察。

    警消說，火勢於晚間7時58分控制、8時7分撲滅，現場燃燒雜物約20平方公尺，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步調查。

