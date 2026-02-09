小心詐團春節前「趕業績」澎湖縣長聯手警局長錄影片防詐騙

澎湖縣長陳光復與警察局長林樹國合力宣導反詐騙。（澎湖縣政府警察局提供）

農曆新年將至，為確保民眾平安過年，澎湖縣長陳光復特別與警察局長林樹國連袂錄製宣導影片，向全縣鄉親拜年。陳光復提醒，春節前夕是詐騙集團「趕業績」高峰期，民眾務必提高警覺，看緊紅包錢；同時警察局也全面啟動春節安全維護工作，以「服務不打烊」精神守護離島治安與交通。

陳光復在影片中詳列常見詐騙陷阱，包括假投資高獲利、假中獎需先匯款，或假冒公務機關要求操作網銀、製作線上筆錄。他語重心長強調，凡涉及要求匯款、轉帳的陌生電話「百分之百都是騙人的」；呼籲鄉親若遇疑慮，應秉持「先掛斷、再撥打165專線查證」原則，守住錢財，年才能過得安穩。

請繼續往下閱讀...

林樹國指出，警方將落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大主軸，強調治安維護沒有假期，春節期間將加強熱點巡邏與交通疏導。若民眾發現可疑人事物或有安全需求，請隨時求助警方。影片最後，2人共同祝福鄉親「馬年行大運、幸福馬力足」，期盼全民攜手防詐，共度平安喜慶的農曆佳節。

林樹國自上任以來，積極推動防詐阻詐，今年1月澎湖詐騙財損金額820萬元，較去年同期3667萬相比，減少2847萬，降幅77.6%，1月份攔阻匯款8件，攔阻金額331萬餘元，防詐數字亮眼，有效守護民眾財產。

澎湖縣長陳光復（左）與警察局長林樹國共同擔任澎湖防詐大使。（澎湖縣政府警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法