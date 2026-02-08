為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    又是酒駕！台中小貨車撞進民宅 鐵捲門、家具全毀

    2026/02/08 22:37 記者陳建志／台中報導
    台中魏姓男子酒後駕車，駕駛小貨車撞進民宅，將鐵捲門整個撞壞。（記者陳建志翻攝）

    台中魏姓男子酒後駕車，駕駛小貨車撞進民宅，將鐵捲門整個撞壞。（記者陳建志翻攝）

    台中市一名魏姓男子（50歲），今天上午7點多駕駛小貨車行經西區樂群街時，竟直接撞進民宅，將鐵捲門和屋內家具都撞壞，所幸當時屋內沒人，沒有人傷亡，不過轟然巨響嚇壞附近民眾，魏男面對詢問，一度表示「沒睡飽」，不過員警進行酒測，發現酒測值高達每公升0.89毫克，已經明顯超標，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

    台中市西區樂群街，今天早上7點47分發生一輛自小貨車撞進民宅意外，轟然巨響嚇壞附近民眾，員警獲報到場時，發現魏姓男子（50歲）駕駛的小貨車直接撞進民宅，不但將鐵捲門整個撞壞，一樓的家具也東倒西歪，現場滿地碎玻璃、一片狼藉，所幸當時屋內沒人，僅魏男輕微擦挫傷未就醫。

    員警初步調查，魏男當時駕駛小貨車由柳川東路二段沿四維街往大明街方向行駛，先失控擦撞停放在路邊機車後，直接撞入樂群街與四維街口的民宅，魏男經酒測，酒測值高達每公升0.89毫克，已經明顯超標，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

