新竹醫師深信投資老師遭詐7200萬 女兒報警逮車手無用

新竹地區一名診所醫師誤信投顧公司「老師」騙局，陸續將名下資產拿去貸款甚至借高利貸變現，手捧8次現金共4千萬給詐團車手後，被女兒發現報警逮人，但醫師依然執迷不悟，深信老師不會騙他而繼續拿錢給車手，最後共被騙超過7千2百萬元。新竹地院法官痛批詐團車手嚴重侵害醫師財產，使其幾近喪失畢生積蓄，更感嘆其辛苦正當所得亦可能再難尋回！

法官調查，詐欺集團於113年9月間假借投資公司名義，對醫師誆稱可投資獲利云云，致使醫師受騙，陸續手捧現金面交詐欺集團車手。總計醫師從113年9月到12月間，共在竹縣住處等地面交8次給不同車手，被騙4千萬元。

直到113年12月17日醫師又要手捧257萬元現金給歹徒，被女兒發現異狀報警處理，警方當場逮獲車手。然而醫師卻依然執迷不悟，深信車手只是中間橋樑，跟上游無關，竟然繼續拿房地產向高利貸業者抵押貸款，又向親朋好友與甚至診所員工借錢，就是無法走出發財夢。

事隔一個月，醫師再將2457萬元現金交給車手孫志良，孫男僅獲得1500元報酬。事後醫師又拿508萬元現金給車手，總計受騙超過7200萬元。

與被害醫師合夥開業的醫師語重心長地說，事後該醫師還說要繼續努力，還要持續給對方錢，他沒救了，其他醫師都跟這個瘋子脫離關係，也都獨立營運了，詐騙集團的「老師」還是用各種名目，要他補錢進去才能領回他認為賺到的錢，敬告各界千萬不要借錢給他！

法官指出，詐團車手嚴重侵害該醫師財產，使其幾近喪失畢生積蓄，其辛苦正當所得亦可能再難尋回，更遑論醫師與其家人事後發覺遭詐欺後，本次事件對該醫師的打擊，與親友間亦可能因此產生相當隔閡，恐均已產生無法抹滅陰影，最後將車手孫志良依詐欺取財罪重判徒刑5年。

