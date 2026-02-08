為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄轎車超車不當釀擦撞 機車騎士、乘客受傷送醫

    2026/02/08 22:20 記者黃良傑／高雄報導
    高雄轎車超車不當釀擦撞，機車騎士、乘客受傷送醫。（民眾提供）

    高雄陳姓男子（23歲）駕駛轎車，行經苓雅區武慶三路汽機車混合道，疑似未注意前方機車及保持安全距離，不慎發生擦撞意外，李姓機車騎士（74歲）及後座72歲李女摔車受傷，送醫治療意識清楚，幸無大礙，警方將釐清事故責任。

    苓雅分局今（8）日指出，昨天傍晚5時許接獲車禍通報，警方派員趕到現場，經瞭解，陳姓男子（23歲）駕駛轎車，不慎與同向機車發生擦撞，陳男欲從機車騎士李男左方超車不當發生碰撞，騎士和後座女乘客摔倒受傷。

    汽車駕駛陳男並未受傷，機車陳姓騎士及後座李女多處擦挫傷，送醫治療，意識清楚無大礙，2人經酒測並無人酒駕。

    警方到場訪查周遭，初步分析事故原因為陳男違反道路交通安全規則第94條第3項，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

    苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

    高雄轎車超車不當釀擦撞，機車騎士、乘客受傷送醫，警方進行交管。（民眾提供）

