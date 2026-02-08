驚嚇1.5小時！屏東內埔通緝犯落網 同夥激動手持爆裂物與警對峙

屏東內埔通緝犯落網，友人持「疑似爆裂物」與警對峙1.5小時。（民眾提供）

屏東縣內埔鄉今日下午驚傳一起駭人的警匪對峙事件！東港警分局員警跨區前往內埔執行緝捕任務，成功逮捕李姓通緝犯。未料，同行的林姓男子見狀竟拒捕逃竄，甚至竄上建築物三樓，聲稱手中持有爆裂物與警方對峙。現場一度氣氛劍拔弩張，所幸在警方與家屬合力勸說下，林男在僵持1個半小時後棄械投降，結束一場虛驚。

據悉，東港警分局偵查隊今日下午會同內埔警方，掌握李姓通緝犯行蹤後前往民宅圍捕。警方抵達現場後迅速將李嫌壓制在地。此時，在場的林姓友人見大勢已去，竟乘隙從後方竄逃至民宅三樓。由於林男情緒異常激動，且手中握有疑似爆裂物，警方擔心傷及無辜，立即拉起封鎖線，並緊急疏散周邊住戶。

東港警分局指出，當時林男在頂樓與警僵持，分局立即調派多名警力全副武裝在場戒備，同時請出林男家屬到場進行溫情喊話。在長達1個半小時的對話過程中，警方耐心地安撫其情緒，林男最終心防鬆動，同意放下手中物品，下樓配合偵辦。

關於外界最關心的「爆裂物」，軍方防爆小組獲報後也派員趕赴現場鑑定。初步結果顯示，該物品並非國軍制式彈藥，疑似為民間土製或不明裝置，目前已由軍警帶回進一步化驗分析。東港警方表示，全案在下午順利落幕，現場無人受傷，目前正針對林男持有疑似爆裂物的動機與來源展開調查。

