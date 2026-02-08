遊客擅闖北港溪峽谷遭落石擊中頭部 送醫救治

惠蓀林場的小貨車進入狹小道路，將頭部重傷的女遊客載至較寬的道路，由救護人員接手緊急處理後送醫。（惠蓀林場提供）

這兩年因有溫泉秘境爆紅的北港溪峽谷，儘管惠蓀林場在峽谷便道入口設柵門禁止闖入，農水署南投管理處也放置挖土機防車輛進入，惟今天仍有遊客結伴進入賞景，1名58歲女遊客在途中被落石擊中頭部出血嚴重，意識模糊，由消防救護車送醫，目前還在急救中。

多名遊客今天結伴從惠蓀林場進入北港溪峽谷，下午2時多，其中1名58歲王姓女子，在途中突遭落石擊中頭部，血流如注，因該處道路狹窄，救護車無法駛入，因此惠蓀林場派出小貨車，將傷者送出道路較寬處，再由國姓消防分隊接手，消防分隊救護人員先為傷緊急止血等處理後，將已失去意識的女子搬至救護車，火速送往埔里基督教醫院，院方透露，傷患在下午4時19分送抵醫院，頭部傷勢嚴重，目前正在急救中。

請繼續往下閱讀...

農田水利署南投管理處去年開始進行能高大圳取水工災害修復工程，從便道進入施工，因北港溪峽谷網路爆紅，不少遊客冒險進入，惠蓀林場設置柵門及禁止進入告示牌，但仍有遊客闖入，農水署南投管理處上月工程完工，但仍放置挖土機在柵門內，防止車輛闖入。

轄管惠蓀林場的中興大學實驗林管理處表示，北港溪峽谷屬破碎岩層地質，地勢陡峻，長期存在落石風險。依據《森林遊樂區設置管理辦法》第16條規定，遇有天然災害或其他足以危及遊客安全之情形，管理經營者應於明顯處設置警告及停用標示，並禁止遊客進入。北港溪峽谷並非惠蓀林場森林遊樂區的開放範圍，除在平台區林道設置管制點，公告禁止遊客進入，另也會在售票口宣導，請民眾勿擅自進入未開放或具高度風險之區域，以免憾事發生。

農水署南投管理處在柵門內放置挖土機阻擋車輛闖入。（農水署南投管理處提供）

惠蓀林場在柵門外設置禁止進入告示牌。（惠蓀林場提供）

