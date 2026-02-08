為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    遊客擅闖北港溪峽谷遭落石擊中頭部 送醫救治

    2026/02/08 18:37 記者陳鳳麗／南投報導
    惠蓀林場的小貨車進入狹小道路，將頭部重傷的女遊客載至較寬的道路，由救護人員接手緊急處理後送醫。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場的小貨車進入狹小道路，將頭部重傷的女遊客載至較寬的道路，由救護人員接手緊急處理後送醫。（惠蓀林場提供）

    這兩年因有溫泉秘境爆紅的北港溪峽谷，儘管惠蓀林場在峽谷便道入口設柵門禁止闖入，農水署南投管理處也放置挖土機防車輛進入，惟今天仍有遊客結伴進入賞景，1名58歲女遊客在途中被落石擊中頭部出血嚴重，意識模糊，由消防救護車送醫，目前還在急救中。

    多名遊客今天結伴從惠蓀林場進入北港溪峽谷，下午2時多，其中1名58歲王姓女子，在途中突遭落石擊中頭部，血流如注，因該處道路狹窄，救護車無法駛入，因此惠蓀林場派出小貨車，將傷者送出道路較寬處，再由國姓消防分隊接手，消防分隊救護人員先為傷緊急止血等處理後，將已失去意識的女子搬至救護車，火速送往埔里基督教醫院，院方透露，傷患在下午4時19分送抵醫院，頭部傷勢嚴重，目前正在急救中。

    農田水利署南投管理處去年開始進行能高大圳取水工災害修復工程，從便道進入施工，因北港溪峽谷網路爆紅，不少遊客冒險進入，惠蓀林場設置柵門及禁止進入告示牌，但仍有遊客闖入，農水署南投管理處上月工程完工，但仍放置挖土機在柵門內，防止車輛闖入。

    轄管惠蓀林場的中興大學實驗林管理處表示，北港溪峽谷屬破碎岩層地質，地勢陡峻，長期存在落石風險。依據《森林遊樂區設置管理辦法》第16條規定，遇有天然災害或其他足以危及遊客安全之情形，管理經營者應於明顯處設置警告及停用標示，並禁止遊客進入。北港溪峽谷並非惠蓀林場森林遊樂區的開放範圍，除在平台區林道設置管制點，公告禁止遊客進入，另也會在售票口宣導，請民眾勿擅自進入未開放或具高度風險之區域，以免憾事發生。

    農水署南投管理處在柵門內放置挖土機阻擋車輛闖入。（農水署南投管理處提供）

    農水署南投管理處在柵門內放置挖土機阻擋車輛闖入。（農水署南投管理處提供）

    惠蓀林場在柵門外設置禁止進入告示牌。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場在柵門外設置禁止進入告示牌。（惠蓀林場提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播