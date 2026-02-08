電壓不穩露餡！台電赫見電纜遭剪報警 毒蟲大樓偷竊人贓俱獲

警方到台南中西區一棟商務大樓地下室，查獲涉偷電纜線的55歲鄭姓男子。（警方提供）

台南市中西區1棟商務大樓在6日晚間7點許突然出現電力、電壓不穩情形，台電公司人員據報查出該大樓配電室低壓電纜遭到剪斷，報警到大樓地下室仔細搜尋，赫見55歲鄭姓男子正在現場偷拔電纜線，警方並起獲一批17公斤重的電纜線與作案工具。訊後依竊盜罪嫌將鄭男移送檢方偵辦。

這棟大樓建築是台南市中西區1處知名的老舊百貨公司，後來百貨公司結束營業，各樓層分租使用，如今入夜後是燈紅酒綠的夜場，酒店、旅館、撞球場與按摩業等店家林立，整棟大樓出入管理並不嚴格，是轄區警方列管、巡邏臨檢的重點場所。

案發時，該大樓有店家發現大樓電力、電壓出現不穩狀況，台電人員獲報前往了解案況、查出該大樓配電室低壓電纜遭到剪斷，即轉報轄區二分局員警到場瞭解。員警進入大樓地下室四處搜尋，鄭男還渾然不覺、猶在現場偷拔電線，警方當場人贓俱獲，鄭男身邊還有一批17公斤重的電纜線與作案工具。

據員警了解，鄭男是毒品人口、疑是起了毒癮，想到這棟商務大樓偷剪電纜線來變賣、換取現金。鄭男被逮後辯稱是臨時起意行竊，警方認為是他的卸責之詞；員警懷疑他是缺錢買毒品、趁過年之前到商務大樓內偷竊電纜線，訊後依法送辦。

台電人員表示，竊賊竊取的是落地電線，不會停電，但會造成電壓不穩，損失估計約3萬餘元。鄭男偷盜電纜造成大樓內旅店有6戶房間受到影響，台電派員修復，約2小時後恢復正常；大部分用戶電壓短暫時間不穩，並未停電。

警方強調，春節假期即將到來，防制竊盜會是過年期間重點工作。

警方起獲一批17公斤重的電纜線與作案工具。訊後依竊盜罪嫌將鄭男移送檢方偵辦。（警方提供）

