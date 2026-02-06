認了讓廠商代刀！中榮醫師楊孟寅、鄭文郁交保 裁定理由曝光

中榮神經外科醫師鄭文郁、楊孟寅（右）。（翻攝醫院官網）

台中榮總日前爆出無照醫材廠商進入手術室代刀爭議，台中地檢署認定中榮神經外科醫師楊孟寅、鄭文郁，與陳姓醫材廠商涉嫌違反醫師法等罪，昨同步搜索並聲押3人，台中地院今（6日）召開羈押庭，裁定楊、鄭2醫師各以100萬元交保，理由是「醫師專業養成不易」，陳姓廠商則以50萬元交保。

台中地院指出，法官訊問後，3名被告均坦承犯行，並認定自2023年起，涉嫌讓未具合法醫師資格者實際執行核心醫療業務，行為已涉及違反醫師法，並衍生詐欺取財及偽造文書等罪嫌，嫌疑重大，且有反覆實施詐欺行為之虞，具備羈押原因。

不過，法官也考量，羈押是最後的手段，3人已坦承犯行，相關的證據資料已經扣案或偵訊完畢，無串供滅證之虞，又本案非屬於法定重罪，也沒有具體證據可以證明3人有逃亡意圖，考量被告等人醫療專業養成不易，而且本案經媒體披露後已收警惕之效。

法院指出，楊、鄭2名醫師長年投入高度專業醫療領域，醫師專業養成歷程艱辛不易，加上案件經媒體披露後，已對當事人與醫療體系產生高度警惕效果，基於比例原則，裁定以具保方式替代羈押。

檢方表示，本案源於今年1月7日接獲台中市衛生局函報，指出台中榮總神經醫學中心疑似有醫療器材廠商人員違法執行醫療業務，涉及重大醫療倫理與民眾就醫安全，檢察長張介欽高度重視，指派民生專組檢察官林芳瑜指揮偵辦。

2月5日，多名檢察官率同重案支援中心人員，持搜索票同步搜索台中榮總神經外科辦公室、2名醫師及陳姓廠商住所。檢察官訊問後，認3人涉犯醫師法未取得合法醫師資格執行醫療業務、刑法詐欺取財等罪嫌重大，並有反覆實行犯罪之虞，遂當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，惟法院裁定交保，檢方已當庭提出抗告。

