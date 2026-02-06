囂張沒落魄久！涉毒上銬竟直播派出所炫耀 台中警二度抓人

蔡姓毒品犯在派出所以手機直播自己被上銬。（擷自Threads）

台中市蔡姓男子昨涉毒被警方查獲，卻在派出所拿手機自拍上銬畫面，甚至直播炫耀，警方坦承戒護管控出現疏失，已對失職員警懲處，對於蔡男擅自拍攝並散布畫面，今（6日）再度將他通知到案，依涉嫌妨害秘密罪嫌移送台中地檢署偵辦。

事件發生在5日清晨，警方處理一起民眾糾紛案件時，請蔡男以關係人身分協助調查，過程中另案查獲其涉嫌持有毒品逮捕上銬，未料過程中蔡男手機未被即時限制，讓他得以一路拍攝警車內部、派出所環境，甚至拍到警方筆錄畫面與電腦螢幕內容，並上傳社群平台炫耀。

從流出影片可見，蔡男左手上銬、右手持手機，不但與網友互動聊天，還戲稱手銬是「雙白金手環」，語氣輕浮、態度囂張，期間甚至使用派出所公家插座替手機充電，畫面曝光後迅速在網路掀起撻伐。

對此，第五分局坦承內部管控出現疏失，承辦員警未落實「三安」要求，且戒護過程中未妥善限制當事人使用手機，已依規定對失職人員懲處，並將本案列為案例教育，要求全面檢討、加強訓練，避免類似情形再度發生。

不過，事件並未就此落幕，針對蔡男在派出所內拍攝並散布畫面，內容涉及警察辦公處所與偵訊相關資料，已涉嫌觸犯刑法妨害秘密等罪嫌，第五分局6日下午2時30分，再度將蔡男通知到案，警詢後依法移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，警察機關基於考量內部安全及財產管理權之需求，得視具體個案情形，對民眾之錄影及錄音等行為有同意、限制或禁止之權限，請民眾自應遵守。

