獨家》縱放酒駕連坐女副駕還跟進民宿 台南帥警停職起訴

黃姓警員去年6月遭檢舉疑縱容酒駕連坐女副駕駛，還赴旅館稱原要開罰卻沒罰；南檢依圖利罪起訴，警二分局停職。（民眾提供）

黃姓警員去年疑縱放酒駕連坐的女副駕駛，還跑到對方投宿的民宿稱原要開罰卻沒罰；台南地檢署偵結，依圖利罪起訴，警二分局指出，目前已依規定停職。

南警二分局副分局長江彥勳說，分局去年6月接獲民眾檢舉，指該員警查緝酒駕案件時，疑未依規定辦理酒駕連坐裁罰，並有涉違法情事。分局隨即報請檢察官成立專案小組，並在檢方指揮下，結合南市警局督察室、政風室、廉政署南調組及分局人員調查偵辦，偵辦期間也與台南地檢署配合蒐證。

請繼續往下閱讀...

檢舉內容聚焦酒駕查緝與連坐裁罰的執行是否符合規定，並涉及員警後續與當事人接觸的適法性。分局指出，專案小組依勤務紀錄及相關資料逐一釐清，近期案件偵查終結，檢方已就相關行為提起公訴，起訴罪名為圖利罪。

江彥勳表示，分局在獲知起訴結果後，已立即依法將該員警停職，並將從嚴追究相關人員行政責任。分局強調，對員警違法犯紀案件將依法嚴處，秉持警紀警辦與毋枉毋縱立場，不掩飾、不庇縱、不護短，以維護警譽與社會信任。

分局也表示，後續將檢視酒駕查緝與連坐裁罰的督導、審核及內控流程，強化教育訓練與稽核機制，避免類似情況再發生，同時尊重司法程序，待法院審理結果出爐再依法辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法