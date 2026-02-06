為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    雇主代繳補充保費｢不繳罰3倍｣ 憲法法庭判健保法部分違憲、2年內修法

    2026/02/06 16:21 記者楊心慧／台北報導
    憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞，今下午開記者會說明判決內容。（記者楊心慧攝）

    憲法法庭今下午開記者會公布「115年憲判字第2號判決－違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」判決，此案聲請人全晟土木包工業陳冠均不滿健保法要求雇主、給付者代繳工人的補充保費，甚至沒繳還要被罰到3倍，侵害財產權。憲法法庭今下午宣判部分違憲，要求相關機關應於2年內修健保法第85條，針對未於限期內補繳者，處3倍罰鍰之規定。

    司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞說明主文，健保法第85條規定：「扣費義務人未依第31條規定扣繳保險對象應負擔之補充保險費者，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳之金額處1倍之罰鍰；未於限期內補繳者，處3倍之罰鍰。」以應扣繳補充保險費金額為計算罰鍰金額唯一標準，並處以固定倍數之罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有情輕法重情形，不符責罰相當原則。

    吳定亞指出，此範圍內牴觸憲法第23條比例原則，與憲法第15條保障人民財產權意旨有違，相關機關應於判決公告之日起2年內，依本判決意旨檢討修正，於修正完成前，相關機關及法院於個案適用系爭規定有顯然過苛情形，應依本判決意旨辦理。

