    社會

    中榮2醫師讓廠商進開刀房執刀 各100萬交保檢方當庭抗告

    2026/02/06 15:23 記者許國楨／台中報導
    台中地檢署偵辦中榮神經外科醫師涉嫌違反醫師法案，昨深夜出現重大進展，檢方依違反醫師法，向台中地院聲請羈押醫師楊孟寅、鄭文郁，震撼醫界，稍早法院裁定楊、鄭2名醫師各100萬元交保。（資料照）

    台中地檢署偵辦中榮神經外科醫師涉嫌違反醫師法案，昨深夜出現重大進展，檢方依違反醫師法，向台中地院聲請羈押醫師楊孟寅、鄭文郁，震撼醫界，稍早法院裁定楊、鄭2名醫師各100萬元交保，陳姓醫材廠商50萬元交保，3人均限居、限境、限海，檢察官當庭抗告。

    台中地檢署分「他」字案調查後，昨由多名檢察官指揮專案行動，同步搜索台中榮總及涉案醫師住所，並認定相關事證明確，深夜依違反醫師法向法院聲請羈押神經外科醫師楊孟寅、鄭文郁，以及涉案陳姓醫材廠商，案情急轉直下。

    據了解，檢方除掌握院內檢舉錄影畫面外，並蒐集多起讓廠商進入手術房執行醫療行為的具體事證，認定涉案人員涉嫌多次違法，情節重大。台中榮總6日也證實，院內調查確認楊孟寅、鄭文郁確有違規讓廠商進入手術禁區並執行手術行為，院方已即刻停止2人手術業務，並移送考績會從重議處。

    台中地院歷經庭訊後，今天下午裁定楊孟寅、鄭文郁2名醫師各以新台幣100萬元交保，涉案陳姓醫材廠商則以50萬元交保，3人均限制住居，並實施限境、限海；檢察官不服裁定結果，當庭提出抗告，全案後續發展仍有變數。

