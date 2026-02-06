為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    開價3萬8000元徵紅娘 台南這張復古告示背後藏著一段傷心往事

    2026/02/06 15:47 記者王捷／台南報導
    南區陳姓屋主貼徵婚告示，牽線成功給3萬8000元；小兒子過世後，他擔憂40歲的大兒子仍單身，盼有人介紹、早日成家。（民眾提供）

    南區陳姓屋主貼徵婚告示，牽線成功給3萬8000元；小兒子過世後，他擔憂40歲的大兒子仍單身，盼有人介紹、早日成家。（民眾提供）

    台南市南區一處民宅掛出徵婚告示，喊價牽線成功給3萬8000元，但這張復古徵婚背後有段難過的故事。屋主陳姓男子說，小兒子大三打工時車禍過世後，他擔心40歲長子仍單身，才會急著用公告求緣分。

    告示以手寫方式張貼在門口，內容徵求願意牽紅線的人，並寫明若促成姻緣就給報酬。路過民眾多會停下腳步閱讀，有人覺得新鮮，也有人說，這樣公開徵婚少見，看得出父母對孩子終身大事的焦急。

    陳男說，他65歲，家中3名子女，長子、女兒與小兒子。長子在做汽車零件相關工作，身高約175公分、體重約70公斤，收入穩定。

    長子大學時曾交過女友，但出社會後一直找不到合適對象，時間一久就把感情事放在一旁。他觀察兒子似乎不急，下班後最大的娛樂就是打電動，反而讓他愈看愈著急，才會想用公告方式找人介紹。

    談到家中變故，他說，小兒子是向神明求得，家裡因此改吃素。不料小兒子大三時打工外送飲料卻發生車禍身亡，這段失去至今仍讓他難以釋懷，女兒現在已經成家，有一個3歲的外孫，也讓他更希望長子能早點成家，家裡能再多一些熱鬧與陪伴。

    陳先生說，對未來媳婦不敢要求太多，只希望對方孝順、單純，並因信仰因素不要從事屠宰業。至於3萬8000元的報酬，他說是表達感謝的心意，若有人願意牽線，就先從交往認識開始，等關係穩定、確定成局後再依告示給付致謝。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播