開價3萬8000元徵紅娘 台南這張復古告示背後藏著一段傷心往事

南區陳姓屋主貼徵婚告示，牽線成功給3萬8000元；小兒子過世後，他擔憂40歲的大兒子仍單身，盼有人介紹、早日成家。（民眾提供）

台南市南區一處民宅掛出徵婚告示，喊價牽線成功給3萬8000元，但這張復古徵婚背後有段難過的故事。屋主陳姓男子說，小兒子大三打工時車禍過世後，他擔心40歲長子仍單身，才會急著用公告求緣分。

告示以手寫方式張貼在門口，內容徵求願意牽紅線的人，並寫明若促成姻緣就給報酬。路過民眾多會停下腳步閱讀，有人覺得新鮮，也有人說，這樣公開徵婚少見，看得出父母對孩子終身大事的焦急。

請繼續往下閱讀...

陳男說，他65歲，家中3名子女，長子、女兒與小兒子。長子在做汽車零件相關工作，身高約175公分、體重約70公斤，收入穩定。

長子大學時曾交過女友，但出社會後一直找不到合適對象，時間一久就把感情事放在一旁。他觀察兒子似乎不急，下班後最大的娛樂就是打電動，反而讓他愈看愈著急，才會想用公告方式找人介紹。

談到家中變故，他說，小兒子是向神明求得，家裡因此改吃素。不料小兒子大三時打工外送飲料卻發生車禍身亡，這段失去至今仍讓他難以釋懷，女兒現在已經成家，有一個3歲的外孫，也讓他更希望長子能早點成家，家裡能再多一些熱鬧與陪伴。

陳先生說，對未來媳婦不敢要求太多，只希望對方孝順、單純，並因信仰因素不要從事屠宰業。至於3萬8000元的報酬，他說是表達感謝的心意，若有人願意牽線，就先從交往認識開始，等關係穩定、確定成局後再依告示給付致謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法