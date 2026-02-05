避開監視器狂轟茶行20多槍 17歲槍手8+9裝扮、神情超淡定

警方將涉案李姓少年帶回偵辦。（民眾提供）

不是放鞭炮，是子彈！台中市太平區中山路三段一家茶葉行，今（5日）上午10時許突傳密集巨響，短短數十秒內「劈哩啪啦」宛如過年放鞭炮，附近住戶一開始還誤以為店家提早慶祝新年，隨後才驚覺是真槍實彈掃射，不少家長嚇得當場捂住孩子耳朵，直呼「真的嚇死人了」。

經查，涉案17歲李姓少年當天駕駛一輛白色休旅車抵達茶行附近，將車停妥後步行接近店門口，過程中還刻意左右張望、避開監視器角度，隨即掏出一把改造長槍，朝茶行大門與外牆連開20多槍，現場玻璃門瞬間碎裂成蜂窩狀，彈孔密布，所幸當時店家尚未營業，未釀成人員傷亡。

槍響後，少年快步返回白車駕車逃離。鄰近大樓住戶聽到連續聲響，原以為是鞭炮，隨後才赫然得知發生槍擊案，紛紛報案協助，令人意外的是，警方展開追緝不久，李姓少年便自行攜帶長槍前往第四分局投案，聲稱日前曾與茶行人員酒後發生口角，心生不滿才持槍洩憤，並辯稱槍枝為已故友人所有。

太平警方將他帶回偵辦時，發現少年一身「8+9」裝扮，神情淡定、毫無慌張，冷靜模樣與案發時的瘋狂行徑形成強烈對比，令印象深刻，全案將依槍砲及毀損罪嫌移送少年法庭，並持續追查槍枝來源與真正動機，釐清是否另有不法背景。

遭開槍掃射的茶行。（民眾提供）

