為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    避開監視器狂轟茶行20多槍 17歲槍手8+9裝扮、神情超淡定

    2026/02/05 14:23 記者許國楨／台中報導
    警方將涉案李姓少年帶回偵辦。（民眾提供）

    警方將涉案李姓少年帶回偵辦。（民眾提供）

    不是放鞭炮，是子彈！台中市太平區中山路三段一家茶葉行，今（5日）上午10時許突傳密集巨響，短短數十秒內「劈哩啪啦」宛如過年放鞭炮，附近住戶一開始還誤以為店家提早慶祝新年，隨後才驚覺是真槍實彈掃射，不少家長嚇得當場捂住孩子耳朵，直呼「真的嚇死人了」。

    經查，涉案17歲李姓少年當天駕駛一輛白色休旅車抵達茶行附近，將車停妥後步行接近店門口，過程中還刻意左右張望、避開監視器角度，隨即掏出一把改造長槍，朝茶行大門與外牆連開20多槍，現場玻璃門瞬間碎裂成蜂窩狀，彈孔密布，所幸當時店家尚未營業，未釀成人員傷亡。

    槍響後，少年快步返回白車駕車逃離。鄰近大樓住戶聽到連續聲響，原以為是鞭炮，隨後才赫然得知發生槍擊案，紛紛報案協助，令人意外的是，警方展開追緝不久，李姓少年便自行攜帶長槍前往第四分局投案，聲稱日前曾與茶行人員酒後發生口角，心生不滿才持槍洩憤，並辯稱槍枝為已故友人所有。

    太平警方將他帶回偵辦時，發現少年一身「8+9」裝扮，神情淡定、毫無慌張，冷靜模樣與案發時的瘋狂行徑形成強烈對比，令印象深刻，全案將依槍砲及毀損罪嫌移送少年法庭，並持續追查槍枝來源與真正動機，釐清是否另有不法背景。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    遭開槍掃射的茶行。（民眾提供）

    遭開槍掃射的茶行。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播