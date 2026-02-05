三度鞠躬道歉 劉向婕哽咽曝訴請離婚中

立委徐巧芯的大姑劉向婕5日下午在高等法院外舉行記者會，為其所涉司法案件與衍生爭議，向社會大眾道歉。（記者叢昌瑾攝）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢2千多萬元，台北地院依洗錢、組織犯罪等，將劉女、杜男分別判刑10年、15年；案經上訴，杜秉澄昨赴高院開庭，結束後受訪大罵徐巧芯。劉向婕今（5日）下午2時在高院門口開記者會，並三度鞠躬道歉，談到年邁的父親更一度聲音顫抖，疑似哽咽，不捨70歲父親仍工作替她支付費用。

劉向婕今出面發表聲明，為案件造成司法及社會資源浪費，以及對相關受害者帶來的傷害公開致歉，同時澄清杜秉澄指控，強調徐巧芯從未施壓，也否認曾與徐私下聯繫。

劉向婕表示，她與杜秉澄涉及的司法案件，已對司法與社會資源造成負擔，對所有受害者深感抱歉，「本人在此鄭重向大家道歉」。

針對杜秉澄指控徐巧芯相關情節，她強調，相關說法與事實不符，「杜先生所言不明就理，其動機與目的我也無法理解」。她認為，成年人應為自身行為負責，「個人造業個人擔」，自己也會坦然面對司法裁判與社會檢視。

劉向婕指出，杜秉澄多次以徐巧芯作為話題操作媒體，將無關人士捲入爭議，模糊焦點、淡化自身責任，對此「絕對不能苟同」，也呼籲杜秉澄面對審判，並與被害人理性協商、盡力賠償。

談及家人，劉向婕一度聲音顫抖，疑似哽咽表示，因誤信杜秉澄說詞，父母借出兩千萬元資金，年近70歲的父親仍持續工作協助負擔費用，讓她深感自責，「要向家人，尤其是父親道歉」。

另針對「是否替徐巧芯拿藥」的傳聞，其委任律師也出面澄清，表示杜、劉兩人第一時間使用的手機及公務機均已遭查扣，相關客觀證據皆在卷宗中，未來可於法庭上還原事實，「並無外界所稱情事」。

至於婚姻狀況，劉向婕證實目前已在訴請離婚中。對於是否遭受壓力才出面，劉表示，完全沒人施壓，「只是覺得自己有義務向社會及受害者道歉」，她也說因法官諭知同案被告與證人不得彼此聯絡，目前與杜秉澄也沒有任何聯繫。

