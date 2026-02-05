申請擴廠被打回票 食品廠董座找桃市府顧問行賄官員雙雙被訴

桃園市食品廠吳姓負責人委請擔任桃園市府顧問的蕭姓建商行賄經發局副局長被拒，經桃檢偵辦將2人依行賄罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

國內食材原物料供應商位於桃園工廠多次申請以鄰地擴廠，但被桃園市政府經濟發展局條件不足打回票，該公司67歲吳姓負責人找上在桃園市經營建設公司並擔任桃園市府顧問的61歲蕭姓友人，拿出300萬元請蕭幫忙疏通，蕭於2023年3月間邀請當時的經發局熊姓副局長餐敘，過程拿出300萬元行賄被拒，桃園地檢署偵辦後依行賄罪將蕭、吳提起公訴。

檢方調查，吳男從2017年12月起至2022年10月間4度向桃園市經發局申請工廠毗鄰的山坡地保育區的農牧用地進行擴廠，經發局依「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」、「桃園市興辦工業人申請利用毗連非都市土地擴展計畫審查認定基準」等規定均辦理會勘；2018年1月10日以該地未達建蔽率標準駁回申請，2021年5月7日、7月6日及11月24日、2023年1月10日及同年6月16日各次會勘，發現現場未有生產行為、尚暫放他廠機器設備、無製造加工行為、存放衛生局查封物料等因素，均認為欠缺擴廠合理性及必要性而均未核准。

吳男為此於2023年初找上擔任桃園市府顧問的蕭姓建商好友商議，基於非公務員對公務員不違背職務行為行求賄賂犯意，謀議由蕭出面行賄具督導轄內毗連工業用地擴展計畫審核法定權限的時任經發局熊姓副局長；吳於同年3月22日帶著裝有300萬元現金的黑色提袋前往建設公司交給蕭男，隔天傍晚由蕭出面約熊副局長在桃園區縣府路「雪莉私房中菜館」用餐，席間蕭打開黑色提袋，向熊表示內有300萬元，直接請託對吳男擴廠申請案能協助通過，熊見狀當面回絕，隔天主動向政風室通報此事，全案移由法務部廉政署偵辦。

檢方調查認為，蕭、吳2人雖未具體要求公務員做出違背職務行為，仍屬觸犯貪污治罪條例「關於不違背職務行為行求賄賂罪」，偵結起訴，因蕭、吳2人於偵查中均坦承犯行，建請法院依法減輕其刑。

