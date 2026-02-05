為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    三重機車撞公務車2清潔隊員骨折 騎士傷重不治

    2026/02/05 15:23 記者吳仁捷／新北報導
    新北市楊姓騎士騎車途經三重環河南路，撞上路邊兩名清潔員，自身送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供

    新北市楊姓男子今天上午騎機車途經三重環河路段，突然撞擊環保局清潔隊公務車，造成2名作業中的許姓女清潔員及楊姓清潔員受傷，造成兩人腿部骨折，一人顱內出血，楊男則到院傷重不治，警方初判，楊男無不良素行，但在他置物箱內發現慢性腦部藥袋，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

    這起車禍發生在今天上午9時許，三重區環河南路靠近大同南路口，警方獲報趕抵，發現肇事的60歲楊姓騎士騎乘機車途經該處，不明原因衝撞停放路邊正在執勤的新北市環保局三重清潔隊公務車及作業員，造成64歲許姓女清潔員及52歲楊姓清潔員手腳多處擦挫傷送醫診治；肇事機車騎士楊男當場失去意識，送醫急救於今天上午10時宣告不治。

    警方調閱公務車行車記錄器及沿線監視器，釐清事故經過，通報偵查隊鑑識小隊前往現場採證；2名清潔員傷勢部分，楊男右腳小腿打石膏、右肩擦挫傷、許女顱內出血，左腳骨折。至於肇事楊男，（酒測值待查、無前科），相關單位從現場散落藥袋，發現楊男服用慢性腦部病藥物，肇事原因與責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

    熱門推播