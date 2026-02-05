為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2度到北市忠孝西路天橋意圖輕生 「抗議常客」被強制送醫

    2026/02/05 14:36 記者王冠仁／台北報導
    警方與消防員在今天早上救下陳男。（記者王冠仁翻攝）

    警方與消防員在今天早上救下陳男。（記者王冠仁翻攝）

    因多年前投資期貨失利，對台灣金管機構不滿的陳姓抗議常客，在昨天、今天連續2度跑到台北車站前忠孝西路天橋意圖跳橋輕生。警方今天將他救下後，為預防危害，警方先對他實施管束，並聯繫三軍總醫院北投分院醫師將他強制送醫，由醫院評估後續處置。

    北市警中正一分局昨天下午3時許接獲報案，有人在忠孝西路天橋上意圖跳橋輕生。警方到場時，發現當事人就是抗議常客陳姓男子，當時他已經被民眾與消防員拉至天橋走道；警方將他帶回派出所安撫情緒，並聯繫三總北投分院醫師與陳進行電話問診，他最後被家屬領回。

    沒想到，警方今早8時再次獲報，同樣是在忠孝西路天橋上有人意圖跳橋輕生。轄區員警再次趕往，赫然發現竟是昨天才來過的陳男；員警與消防員合力將他救下後，警方這次直接對他實施保護管束，並將他強制送醫。

    警方指出，陳男是近年常見的抗議常客，他因投資期貨失利，認為期貨商有缺失，在2012年提告詐欺、要求賠償，但案子一路打到最高法院都沒贏。他認為司法不公，也不滿期貨商強制平倉的手段侵害其權益，近年來四處向政治人物抗議、陳情。

    他曾經在2022年民進黨台北市長參選人陳時中前往龍山寺時，現身抗議被警方架走；2023年農曆新春時刻，他得知時任總統蔡英文要到高雄鳳山龍成宮發紅包，他也南下前往，但他因情緒過於激動，還沒靠近會場就被員警發現。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播