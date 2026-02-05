2度到北市忠孝西路天橋意圖輕生 「抗議常客」被強制送醫

警方與消防員在今天早上救下陳男。（記者王冠仁翻攝）

因多年前投資期貨失利，對台灣金管機構不滿的陳姓抗議常客，在昨天、今天連續2度跑到台北車站前忠孝西路天橋意圖跳橋輕生。警方今天將他救下後，為預防危害，警方先對他實施管束，並聯繫三軍總醫院北投分院醫師將他強制送醫，由醫院評估後續處置。

北市警中正一分局昨天下午3時許接獲報案，有人在忠孝西路天橋上意圖跳橋輕生。警方到場時，發現當事人就是抗議常客陳姓男子，當時他已經被民眾與消防員拉至天橋走道；警方將他帶回派出所安撫情緒，並聯繫三總北投分院醫師與陳進行電話問診，他最後被家屬領回。

沒想到，警方今早8時再次獲報，同樣是在忠孝西路天橋上有人意圖跳橋輕生。轄區員警再次趕往，赫然發現竟是昨天才來過的陳男；員警與消防員合力將他救下後，警方這次直接對他實施保護管束，並將他強制送醫。

警方指出，陳男是近年常見的抗議常客，他因投資期貨失利，認為期貨商有缺失，在2012年提告詐欺、要求賠償，但案子一路打到最高法院都沒贏。他認為司法不公，也不滿期貨商強制平倉的手段侵害其權益，近年來四處向政治人物抗議、陳情。

他曾經在2022年民進黨台北市長參選人陳時中前往龍山寺時，現身抗議被警方架走；2023年農曆新春時刻，他得知時任總統蔡英文要到高雄鳳山龍成宮發紅包，他也南下前往，但他因情緒過於激動，還沒靠近會場就被員警發現。

