    首頁 > 社會

    貨車失控高速撞倒8機車、燈桿 住戶鐵捲門整片遭撞歪

    2026/02/05 14:07 記者鄭淑婷／桃園報導
    朱男駕駛的貨車失控接連撞擊成排機車及燈桿、鐵捲門，車頭嚴重扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    39歲朱姓男子昨（4）日深夜11點多駕駛貨車行經桃園區中正三街，疑似恍神失速衝撞社區前8輛機車、燈桿、住宅鐵捲門及住戶車輛，住戶說，當時朱男車輛速度很快，失控後接連撞擊，機車跟保齡球一樣倒整片，警方趕抵對朱男實施檢測，他並無酒駕或毒駕等情事，後續責任由警方釐清中，機車加上鐵門及燈桿毀損，朱男恐得付出一大筆賠償費。

    朱男駕駛貨車疑因恍神釀禍，車頭嚴重扭曲變形，所幸他只有受到輕微擦傷，桃園警分局埔子派出所獲報，立即會同交通中隊員警趕往現場處理事故及交通疏導，現場碎片四散，許多住戶被突然的撞擊聲驚醒。

    鐵門被撞壞的住戶表示，當時聽到很大一聲撞擊聲，從睡夢中驚醒跑出去查看，發現整面鐵捲門都被撞歪了，快要過年了，發生這樣的事很無奈；陳姓車主則說，貨車先是撞了成排的機車及燈桿、鐵捲門，最後大轉彎了1圈才停下，車尾直接撞上她停放在屋外的車子。

    朱男駕駛的貨車失控接連撞擊成排機車及燈桿、鐵捲門，車頭嚴重扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

