彰化工人當車手月賺2萬 下場判47年10月

陳男在一個月內，跑遍21處便利商店及銀行ATM提領詐款，從2000元至15萬餘元不等，總計詐得201萬6109元。示意圖。（資料照）

彰化一名陳姓防水工程工人，原本月薪約4萬元，卻因一時貪圖快錢，加入詐騙集團擔任取款車手。短短一個月內，他協助詐騙至少35名被害人，得手金額高達201萬餘元，自己僅分得2萬元報酬。彰化地院近日審結，針對其中33項詐欺犯行判處有罪，依「三人以上共同詐欺取財罪」分別量處1年1個月至1年6個月不等有期徒刑，若合併計算，總刑期高達47年10個月。陳男為了這筆微薄的不法所得，卻可能付出數十年自由的代價，得不償失。

判決書指出，陳男日薪約1800元，於2024年8月8日加入由暱稱「多喝水」等人組成的詐騙集團，負責持人頭帳戶金融卡至ATM提領贓款，再依指示將現金交付上手或放置指定地點，每成功提領一筆即可抽取2%作為報酬。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，該集團主要以「假網拍購物」及「假投資」手法行騙，透過Facebook、旋轉拍賣、露天拍賣等平台張貼販售動漫公仔、演唱會門票及3C產品等貼文，鎖定買家後，再謊稱「賣場設定錯誤」、「帳戶未完成認證遭凍結」，誘導被害人點擊假連結，與假冒客服聯繫，進而操作ATM進行所謂的「認證」、「解鎖」，實際上則是將款項轉出。

法院審理發現，陳男自2024年8月8日至9月11日間，跑遍中部地區21處便利商店及銀行ATM，詐騙至少35名被害人，單筆金額從2000元至15萬餘元不等，總計詐得201萬6109元。

法官指出，陳男雖於偵審中坦承犯行，並繳回全部不法所得，但曾有酒駕前科，仍不思警惕，顯見法治觀念薄弱，依違反三人以上共同詐欺取財罪共33罪，分別判處1年1月至1年6月不等刑期，若加總刑期為47年10月徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法