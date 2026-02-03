政大替代役被丟包輾斃已清查3路過車 司機若拖下車亦涉及強制罪

政大畢業溫姓替代役男被丟包台64線遭4車輾斃，警方已查扣林姓司機的多元計程車。（記者陸運鋒翻攝）

政治大學畢業的溫姓替代役男上月25日被多元計程車林姓司機丟包台64線新北中和段，遭4台汽車輾過慘死，警方已陸續訪談事發前後經過的3名駕駛及重機騎士，但都因行車紀錄器沒錄到或沒看到丟包過程未有進展，檢警目前追查重點，依舊放在溫男到底是被拖下車或是自己下車，若是前者，林男可能亦涉及強制罪。

中和警分局調查，25歲溫男上月25日凌晨，先搭計程車送一名女性友人回到台北市興隆路二段後，再使用Bolt平台叫了多元計程車，溫男凌晨2時7分坐上46歲林姓司機車輛後，預定在板橋區長江路一帶下車。

據知，溫男搭車共12分鐘，前10分鐘都很安靜，坐在後座也無任何動作，但在最後2分鐘，溫男疑連續踢了車門及椅背，且傳出「叩、叩、叩」聲響，因此林男告知「請不要踢椅背跟車門」、「可以躺下但不要踹」等語，接著罵了髒話後說「你給我下車！」，隨後停靠台64線中和段路肩，而溫下車後倒地遭4台汽車輾斃。

林男第一時間辯稱，當時在車上因被踢車門及椅背，認為溫男行為舉止異常，擔心行車安全會受到影響，才會放他下車；不過，檢警認為這是單方面說詞，因行車紀錄器音檔顯示，當時有3聲開關門聲響，研判林男也有下車，但有2種可能，其一是溫男下車後，林男跟著下車看他要做什麼，另一種是林男下車後，打開車門將溫男拖出車外，再回到車上離去。

警方鑑識人員勘驗車內後，並未發現血跡等跡證，已排除有打鬥的可能，但近日積極清查路過前後車輛，陸續查訪3名汽、機車駕駛，其中一名重機騎士及一名路過對向的駕駛，均未看見也沒有錄到當時情況，但有一名駕駛，則是錄到溫男倒臥在內車道已被第一台汽車輾過，但都還是沒有丟包過程。

據知，林姓司機原本以5萬元交保，檢方上月27日再通知他地檢署說明，認為除涉過失致死，亦涉及遺棄致死罪，斟酌案情後加保15萬元，保金合計20萬；倘若有證據顯示溫男是被拖下車，林男亦再涉及強制罪。

